Carlos Cacho ‘saca cara’ por Alessia Rovegno: “Todas las balas son para ella, no es así”

Carlos Cacho defendió a Alessia Rovegno luego de que la modelo fuese blanco de críticas en redes sociales. Este viernes 27 de mayo, las ocho candidatas del Miss Perú se presentaron en “Esto es guerra” para ser entrevistadas por Renzo Schuller y Johanna San Miguel. La hija de Bárbara Cayo sorprendió a los televidentes con su vestuario; sin embago, recibió fuertes comentarios por su discurso en vivo.

Como se recuerda, Alessia Rovegno se presentó en el polémico evento para ser Reina Hispanoamérica Perú 2022, pero tuvo un desacierto al responder la pregunta de Johanna San Miguel.

¿Qué dijo Carlos Cacho?

En entrevista para El Popular, el estilista opinó sobre Alessia Rovegno y su etapa como modelo en el Miss Perú alegando que la conoce hace muchos años porque es antiguo amigo de las hermanas Cayo.

“Creo que la gente, así como la critica con esa dureza, también debería ser con las demás. Todas las balas son para ella, tampoco es así. No me parece (...). Me parece injusto lo que están haciendo con ella. Le están dando sin piedad a la pobre: solo la critican a ella. ¿Y al resto?”, dijo Carlos Cacho.

Alessia Rovegno recibió una ola de críticas tras responder a Johanna San Miguel. Foto: captura de "Esto es guerra"

Carlos Cacho aconseja a Alessia Rovegno

El maquillador comentó que la cantante “es una chica bonita, que impacta” y que el “trabajaría la pasarela en ella porque es importante para una reina”.

De igual modo, consideró que ella “tiene todas las condiciones para ganar. Es bellísima. De repente, como es joven, tiene que mejorar su speech (discurso), porque a la reina la tienen que querer”.

Finalmente, Cacho le aconsejó a Alessia Rovegno “que no se deje amilanar por las críticas de la gente y que siga sus sueños, que ella es una perfecta candidata a ser la mujer más bella del Perú y que todo esfuerzo tiene su recompensa”.