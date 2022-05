Ethel Pozo llora por señora de la tercera edad abandonada por sus hijos

Ethel Pozo se dirigió al asentamiento humano 30 de octubre en el distrito de Villa María del Triunfo con las cámaras de “América Hoy” buscando mostrar la situación de pobreza de las familias vulnerables, además de brindarles donaciones. En plena conexión en directo, se quebró al escuchar el testimonio de una vecina del lugar.

“¿Quién te ayuda? ¿Cómo haces? Vienes aquí a la ollita común todos los días a comer. ¿Cómo es que te quedaste solita? ¿Dónde están tus hijos, tus nietos, qué pasó?”, le preguntó la hija de Gisela Valcárcel a la mujer de 78 años.

Mientras la mujer contaba su historia, Ethel no pudo evitar conmoverse y recordar a su padre Jorge Pozo, quien hace poco brindó entrevistas pidiéndole a su hija una manutención, pese a que nunca se había encargado de ella. Aparte, no han mantenido un vínculo de ningún tipo, puesto que él no compartió momentos con Ethel desde que ella era una niña.

“Este testimonio me toca porque dicen que existen leyes que los hijos tienen que mantener a sus papás, a padres que nunca vieron. Esta mujer crio a cuatro niños y nadie la ve, pedimos por favor la ayuda para esta mamita que está solita en este cerro y que come en esta olla común”, declaró con la voz entrecortada.

Lo dicho por Pozo se da luego de que su progenitor apareciera reclamándole una pensión. Él enfatizó que hay una ley que lo ampara. En dicha norma se establece que los hijos deben mantener a los padres que vivan en condiciones vulnerables.