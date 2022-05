Melissa Paredes quería seguir con el ‘Gato’ Cuba tras el ampay: “Te prometí empezar de cero”

¿Quería volver con él? Según “Amor y fuego”, Melissa Paredes intentó sorprender a Rodrigo Cuba con unos mensajes románticos, luego de que Magaly Medina lanzara el ampay de la modelo junto a Anthony Aranda. De acuerdo a lo que se puede leer en las imágenes, la exconductora de “América Hoy” afirmó que se sentía celosa de que el futbolista recibiera mensajes de otras mujeres.

‘Peluchín’ y Gigi: “¡Lo está celando, no le cuenten al ‘Activador’!”

Rodrigo González y Gigi Mitre examinaron los mensajes entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. “Te prometí empezar de cero”, fue el mensaje que desató la sorpresa de los conductores. Incluso, ‘Peluchín’ bromeó con retirarse del set por la indignación.

Más adelante, ambos leyeron otro contundente mensaje de Melissa a su exesposo: “¿Ahora contestas a todas las que te dan piropos?“, le escribió la modelo al deportista. Estas palabras causaron risas en Rodrigo y Gigi. “¡Lo está celando, no le cuenten al ‘Activador’!”, afirmó la presentadora.

Melissa al ‘Gato’: “Ahora me voy a poner celosa”

Esto no fue lo único que le dijo Melissa Paredes al ‘Gato’ Cuba. “Ahora me voy a poner celosa” y “No te voy a negar de que sí me darían celos” son los mensajes que más sorprendieron a Rodrigo González y Gigi Mitre.

Incluso, se animaron a bromear sobre cuál sería la reacción del nuevo novio de la modelo, Anthony Aranda, al ver estos chats. “Que le va a importar al ‘Activador’. Quiere vivir del ahorro y exposición”, dijeron ‘Peluchín’ y Gigi. Los dos coincidieron en que el bailarín no se sentiría incómodo por estas pruebas.

“Quedó demostrado que ella le coqueteaba, ¿no que estaban peleados, no que habían terminado hace rato?”, comentó la presentadora. Por su parte, Rodrigo intentó recrear la situación en la que el futbolista recibió estos mensajes de Melissa.