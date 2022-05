‘Mr. Peet’ revela cuánto le pagaban en “Esto es guerra” y “Combate”

Peter Arévalo, a quien se conoce mayormente con el apodo de ‘Mr. Peet’, sorprendió al revelar detalles sobre las remuneraciones que percibía cuando trabajaba en “Esto es guerra” y “Combate”. En medio de una entrevista para el programa de YouTube de Carlos Orozco, el narrador precisó cuál era la diferencia entre los pagos que recibía mensualmente en América TV y ATV.

El comentarista contó que cuando hacía la voz en off para el reality del canal 4 le pagaban una mensualidad sin convenio alguno, hasta que en la competencia le ofrecieron firmar un contrato por 2.000 soles más para laborar en “Combate” y en el mundial Brasil 2014.

Finalmente y luego de pensarlo un tiempo, ‘Mr. Peet’ decidió pasar a las filas de ATV, sobre todo para poder tener la oportunidad de narrar en vivo y en directo un mundial. De esta manera, dejó atrás su exitosa participación en “Esto es guerra”.

¿Quién es ‘Mr. Peet’?

Peter Arévalo, popularmente conocido como Mr. Peet, es un periodista y narrador deportivo. Se ha desempeñado en destacados canales de televisión, como Latina y Fox Sports, narrando competencias nacionales e internacionales de fútbol y otros deportes.

¿Por qué Mr. ‘Peet’ se fue de “Esto es guerra”?

En diciembre del 2021, ‘Mr. Peet’ dio a conocer la verdadera razón sobre su inesperada salida de “Esto es guerra” el 2019. Según dijo, él se sintió decepcionado y traicionado por la producción.

“Yo sentía que nos habían llevado a los combatientes a ridiculizarnos. Yo sentía y lo decía en pleno programa en vivo”, detalló.

Además, indicó que en el canal sabían que laboraba en Fox Sports e indicó “Así que quisieron renegociar y yo no acepté y me fui. Ese es el tema. No hay traición de ningún lado. Siento que más bien a mí me traicionaron. Sí, yo siento internamente que a mí me traicionaron; a mí sí me traicionaron”.