Magaly Medina confiesa qué haría con su esposo si es infiel: “Sería la primera en destrozarlo”

Pese a ser criticada por diversos personajes del espectáculos, Magaly Medina ha demostrado que su relación con el notario Alfredo Zambrano se mantiene sólida ante todo, convirtiéndolos en una de las parejas más estables de la farándula peruana.

No obstante, la conductora de espectáculos tiene claro que no perdonaría ninguna infidelidad por parte de su actual esposo. Asimismo, afirmó que ella misma lo expondría ante el público por no respetar el compromiso que tienen.

Asimismo, contó qué es lo haría con el notario en caso la engañara alguna vez. “Sería la primera en ‘destrozarlo y tirarlo a los perros’”, contó en una entrevista para la revista Somos.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano comparten detalles de su nueva casa en Surco

La conductora de espectáculos mostró a sus seguidores cómo va la construcción de su nueva vivienda en Surco. En las imágenes publicadas en redes sociales, se puede ver a la popular ‘Urraca’ al lado de su pareja Alfredo Zambrano visitando el lugar donde próximamente vivirán.

“Soñando con tener ya lista nuestra nueva casita”, es la leyenda que acompaña el video que subió a su cuenta de Instagram. Además, comentó que sueña con pasar Navidad 2022 en su nuevo hogar.

Esposo de Magaly Medina le dio un lujoso obsequio a la presentadora

Alfredo Zambrano y Magaly Medina no escatiman en gastos si de engreírse se trata. En septiembre del 2021, la conductora de ATV asombró a todos al revelar que su marido le regaló un costoso auto de la marca Maserati.

El lujoso regalo fue entregado tiempo después de que la pareja se reconcilió tras estar varios meses separados. “Gracias, mi amor. Me encantó”, manifestó la también influencer Magaly.