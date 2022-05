Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la polémica luego de la reciente denuncia en su contra a cargo de la amiga de Youna, Jorka Otoya. La hija de Melissa Klug fue acusada por la joven por supuestamente haberla amenazado de muerte y por acoso.

Tras conocerse el hecho, una de las herederas de la ‘Blanca de Chucuito’ afirmó no conocer a la denunciante y señaló que se encuentra abocada al cuidado de su hija. “ Yo ni sé quién es, te juro. Ahora todas me conocen, hasta se inventan conversaciones. Ahora yo estoy con mi bebé enferma. No sé de qué me hablas ”, manifestó en “Amor y fuego”.

Melissa Klug encara a usuaria que le pidió corregir a su hija

Melissa Klug también marcó distancia de lo sucedido al aseverar que Samahara Lobatón ya es una mujer mayor de edad que puede resolver sus problemas. Sin embargo, la nacida en el Callao no dudó en contestar a una usuaria de Instagram que le exigió corregir a su hija ante la reciente denuncia en su contra.

“Primero corrige a tu hija con actitudes matonescas, aun así, piensas tener más hijos”, expresó la usuaria. Melissa, a su turno, respondió: ” ¡Quién eres tú para escribir eso! Primero hice un buen trabajo de criar sola a mis hijas, ellas ya son mayores de edad y saben que cada acción tiene consecuencias” .

Melissa Klug salió en defensa de Samahara Lobatón. Foto: captura Instagram

“ Nosotras las mujeres no tenemos la culpa que hayan ‘mujeres’ que se quieran pasar de listas; entonces es mejor callar porque las ‘otras’ se pueden hundir. Tengo hij@s bien criados y educados y sabes, lo mejor de todo es que ¡lo hice sola! Besos, mi amor, bendiciones” , añadió.

Rodrigo González se pronuncia sobre denuncia contra Samahara Lobatón

El conductor de “Amor y fuego” se pronunció sobre este complicado episodio que atraviesa Samahara Lobatón. El popular ‘Peluchín’ precisó que una denuncia de ese tipo no es nada gracioso y que pronto dejará las páginas de espectáculos por las policiales.

Rodrigo González asegura que Samahara Lobatón minimiza las amenazas de muerte que hizo a Jorka Otoya. Foto: composición/ Instagram

“No es para tomárselo a broma. Una persona que es capaz de sacar un cuchillo y amenazar de muerte a alguien porque se te ocurrió, siendo verdad o no, que está saliendo con ‘Youna’, te indica el perfil de la ‘Saca chaira’ y eso a mí no me parece divertido. Yo creo que cualquier día esto va a pasar de farándula a policiales. Graben lo que acabo de decir”, señaló.