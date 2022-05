Yahaira Plasencia fue indirectamente involucrada en el problema legal que afronta Pancho Rodríguez con Migraciones, el cual ha llevado a que las autoridades peruanas impidan su ingreso a territorio nacional. La salsera escuchó lo dicho el último jueves 5 de mayo en el programa “Amor y fuego”, entrevista en la que se mencionó su nombre repetidas veces.

Durante la conversación, Rodríguez comentó que, en el 2021, los medios de comunicación lo vincularon con una mujer y, a causa de este romance, un excongresista quiso ‘vengarse’ de él sacándolo e impidiendo su ingreso al Perú nuevamente. Los conductores del espacio no tardaron en mencionar a Yahaira Plasencia como la posible causante de este problema.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

Luego de los comentarios por parte de los conductores de “Amor y fuego”, Yahaira Plasencia se presentó en “América hoy” para dar a conocer su versión sobre lo declarado por el chileno, ya que este tipo de comentarios “no le favorecen en nada”.

“Ayer (jueves) Pancho Rodríguez ha salido en un programa de televisión diciendo que por culpa de una mujer no puede entrar al Perú, porque está involucrada con un político. No ha dicho mi nombre, pero la última persona con la que se le involucró fue conmigo, entonces me salpica”, inició la cantante.

“Él no niega y tampoco afirma que sea yo, entonces eso es peor. Si él no lo descarta, lo voy a descartar yo para matar de una vez el tema. Me descarto yo sola. De alguna manera me ha salpicado y los rebotes no me favorecen en nada. Si va a hablar algo, que hable con nombres y apellidos, porque a mí me perjudica”, comentó muy indignada con la actitud de su excompañero.

Pancho y el vínculo con misteriosa mujer

Durante la entrevista con “Amor y fuego” el modelo relató cómo iniciaron sus sospechas sobre este político y dio a conocer la historia sobre este romance: “Oye, ¿qué está pasando?. Me dijeron que estás saliendo con un político”. Y esta persona se hizo la ofendida; de hecho, nos peleamos como dos semanas. Después pasa tiempo y ahí es cuando empiezan a calzar todas las fichas”, dijo en el programa.