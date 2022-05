Samuel Suárez se une a los comentarios sobre Mario Irivarren y Vania Bludau. Cabe recordar que el chico reality se presentó en “Amor y fuego” y confirmó que violentó a la modelo, es por eso que, ante lo relatado, varios programas de espectáculos se pronunciaron para comentar sobre el accionar de los exchicos reality.

Este viernes 6 de mayo, Mario Irivarren mantuvo una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre en la que contó algunos pasajes vividos en la relación con Vania Bludau y grande fue la sorpresa de los televidentes cuando el también empresario aclaró lo dicho por Magaly Medina: que cogió a su expareja por el cuello.

¿Qué dijo Samuel Suárez?

El periodista dio a conocer su opinión sobre lo dicho por Mario en “Amor y fuego” y los comentarios que tiene Vania Bludau en redes sociales, considerando que cada vez “lo sepultan” más.

“Trata de normalizar este hecho porque sabe que en el Perú, a los violentos, a los pegalones, los rechazamos de una manera que no le va a gustar”, dijo al inicio y prosiguió:

“Confesar públicamente que agredió a Vania Bludau involucra que, encima de que no tienes trabajo, pierdas las marcas que te apoyan. Adiós a todas esas zapatillitas, ropita. Se acabó para siempre porque aquí, no creo que alguna marca apoye la imagen de un violento”, sentenció.

“Vania le cuenta al productor tal. Osea, de que lo ha destruido, lo ha sepultado públicamente. Así él quiera decir llorando que el error lo comete cualquiera, no señores, estamos hablando de violencia, es algo que no debemos pasar por alto nunca”, finalizó el popular ‘Samu’.

Magaly Medina no cree en Mario Irivarren

Este jueves 5 de mayo, la conductora de espectáculos también se refirió al influencer luego de que este se disculpara con Vania Bludau en vivo. Asimismo, hizo hincapié en la falta de claridad al relatar los momentos de agresión a la modelo.

“Él no ha sido claro, se ha disculpado diciendo que no es un agresor. Es su testimonio. (...) Ha tratado de minimizar todo para que nadie lo llame agresor, él no quiere llamarse agresor, no reconoce como agresión lo que Vania ha querido callar”, dijo en vivo.