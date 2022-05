Vania Bludau y Mario Irivarren no terminaron su relación en buenos términos. Según la declaración de la modelo a los medios, afirmó haber sido víctima de maltratos por parte del chico reality, a quien calificó como una persona violenta.

En ese sentido, cámaras de “Magaly TV, la firme” abordaron al exintegrante de “Esto es guerra” para que cuente su versión de los hechos. Sin embargo, trató de evitar a los reporteros cuando fueron a buscarlo.

“ No hablo de esos temas. No hablo de temas personales”, dijo el emprendedor mientras se disponía a entrar a su automóvil.

Magaly Medina cuestionó a Mario Irivarren en su programa del 4 de mayo por no dar declaración alguna para esclarecer si lo dicho por su expareja es cierto o no.

¿Qué dijo Vania Bludau sobre Mario Irivarren?

Vania Bludau reveló que Mario Irivarren la agarró del cuello de forma violenta en una discoteca del sur. “No tengo doble careta. Al contrario de Mario, quien es una persona totalmente distinta frente a la cámara. Por eso apelo a su buen juicio y que sea honesto con eso”, dijo la influencer.

Tras enterarse de que el chico reality no quiso dar declaraciones, ella afirmó que espera su pronunciamiento. “Yo estoy esperando a que él salga y diga la verdad”, añadió.

Mencionó que el modelo le escribió diciendo que quiere evitar convertir este asunto en algo mediático. Por tal motivo, evitó hablar sobre asuntos íntimos ante una cámara.

Vania Bludau y Mario Irivarren se reencontraron

Vania Bludau y Mario Irivarren coincidieron en un evento de una conocida marca de electrodomésticos. “Amor y fuego” acudió también al lugar y rescataron algunas declaraciones de la expareja.

“Lo que yo he vivido, lo que yo creo y he percibido en mi relación pasada, no lo quiero volver a pasar, simplemente eso. Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No somos amigos; lamentablemente, él y yo no somos amigos. Puedo decir que me arrepiento de haber estado con él”, dijo la joven.