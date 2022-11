Chris Hemsworth revela que tiene riesgo de padecer alzhéimer: “No recordar es mi mayor temor”

Chris Hemswort habló sobre el alzhéimer, enfermedad que podría padecer en el futuro. El actor que interpreta a Thor en el UMC reveló que se sometió a exámenes de ADN y estos arrojaron una alta probabilidad de riesgo a que contraiga ese mal. El artista pertenece a ese 3% de la población mundial que tiene una copia del gen de los dos padres.

Chris Hemsworth y su relación con el alzhéimer

Las declaraciones del famoso actor se difundieron a través del documental “Limitless”, producido por National Geographic. Durante el episodio, se informó que las evaluaciones indicaron que Chris Hemsworth tiene dos copias del gen APOE4, uno de su madre y otro de su padre.

“ Me hicieron análisis de sangre y un montón de pruebas. La idea era explicarme los resultados frente a la cámara y hablar sobre cómo se podía mejorar”, declaró el intérprete al medio Vanity Fair.

El galeno encargado no pudo darle la noticia a Chris Hemsworth en plena grabación del documental, por lo que recurrió por ayuda al director del proyecto.

“Petter Attia, que es el médico y quien supervisa gran parte del programa, llamó a Darren Aronofsky (el creador del documental) y le dijo: ‘No quiero decirle esto a la cámara. Necesitamos tener una conversación fuera para saber si quiere que esto esté en el programa’. Fue bastante impactante ”, relató el popular Thor.

Chris Hemsworth teme padecer alzhéimer

Según el mismo medio, la estrella de cine corre riesgo de padecer alzhéimer entre ocho y 10 veces más, el cual es un trastorno neurológico progresivo que hace que las neuronas del cerebro mueran.

“La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado, mi esposa o hijos... es probablemente mi mayor temor ”, manifestó Chris Hemsworth.