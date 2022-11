Dua Lipa no cantará en inauguración de Qatar 2022 porque país incumple los derechos LGTBIQ+

Falta muy poco para la fiesta del mundial y muchas estrellas de la música han sido confirmadas para la inauguración. Shakira será la protagonista de la apertura, mientras la banda coreana BTS la acompañará en el escenario.

Otro de los nombres más voceados era Dua Lipa. Los fanáticos esperaban que la británica sea parte de la celebración de Qatar 2022. Sin embargo, ha sido la propia cantante quien ha negado su participación, haciendo alusión a los derechos humanos que no se respetan en tierras árabes.

El mensaje de Dua Lipa

A través de sus redes sociales, Dua Lipa dio sus razones para no estar en la inauguración del Mundial.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, escribió en Instagram.

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, fueron las palabras de la británica. Finalizó el texto con la frase “un amor” y su firma.

El texto de Dua Lipa sobre el Mundial Qatar 2022. Foto: Dua Lipa/Instagram

La pésima reputación de Qatar con los derechos humanos

El historial del país anfitrión del Mundial en derechos LGTBIQ+ y de la mujer han sido objeto de rechazo internacional desde hace mucho tiempo.

Además, el maltrato que recibieron los trabajadores extranjeros en la construcción de los estadios, lo cual provocó la muerte de varios de ellos, ha convertido a esta Copa del Mundo en una de las más controversiales de la historia.