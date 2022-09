¿Qué pasó con Pitbull, el famoso rapero que cantó el tema oficial del Mundial Brasil 2014?

Armando Christian Pérez, más conocido por su nombre artístico, Pitbull, ganó mayor popularidad a nivel mundial con su tema “I know you want me”. Tras ello, el rapero colaboró con otros artistas musicales y hasta llegó a entonar la canción oficial del Mundial Brasil 2014 junto con Jennifer López y Claudia Leitte.

Años después, el ‘Mr. Worldwide’, como también se hace llamar, lanzó su décimo primer álbum discográfico, el cual no tuvo tanto éxito como los anteriores. Además, canceló su presentación en la final del Miss Universo 2021; desde entonces sus seguidores no han vuelto a escuchar su famoso “dale”. A continuación, te contamos a qué se dedica el rapero.

¿Qué hace en la actualidad Pitbull?

El intérprete de “We are one”, canción oficial del Mundial Brasil 2014, “Feel this moment”, “Fireball” y otros temas musicales no se ha alejado por completo del canto, ya que a inicios del 2022 colaboró con IAmChino para el tema “Discoteca”. Asimismo, lanzó sus propias composiciones “Party of a lifetime” y “Café con leche”, solo en audio, el pasado agosto.

Por otro lado, mediante sus redes sociales comparte sus entretenidas entrevistas en diversos programas de televisión extranjera y también promociona su gira Can’t stop us now, Summer Tour 2022, la cual cuenta con la participación de Iggy Azalea y Sean Paul. Dicho nombre ha sido utilizado para una de sus canciones que estrenó en su canal de YouTube, en el mes de mayo de 2022.

Luego de lanzar sus colaboraciones, Pitbull ha demostrado a sus seguidores que no ha dejado de lado la música, ya que muchos imaginaron su retiro de los escenarios después de haber cancelado a último hora su show en la final del Miss Universo 2021 y haber sido reemplazado por Luis Fonsi.

Pitbull comparte con sus seguidores sus presentaciones musicales. Foto: Pitbull/Instagram

Los rumores de su desaparición de la música tomaron más fuerza cuando se confirmó que el estreno de su undécima producción discográfica llamada “Libertad 548″ en 2019 no llegó a tener el mismo éxito que las anteriores.

¿Cómo inició Pitbull su carrera musical?

Después de que el cantautor de raíces cubanas terminara la secundaría en una escuela de Miami, decidió enfocarse por completo en el hip hop. En 2004, lanza su primer álbum M.I.A.M.I y con el tema “C***”, con el que puso a bailar a todo el mundo. Un año más tarde, compartió escenario con Ivy Queen, Héctor ‘El bambino’ y Daddy Yankee en la premiación de los Billboard Latin Music Awards.

En 2006, presentó su segunda producción discográfica “El Mariel”, que se la dedicó a su padre que falleció en ese mismo año. Desde entonces, Pitbull empezó a lanzar colaboraciones con Lloyd, Carlos Ponce, Olga Tañon, Ken-Y y Trina, quienes fueron los primeros artistas en hacer dueto con el cubano-estadounidense.

Enrique Iglesias anunció su gira internacional junto a Pitbull y Prince Royce. Foto: El gordo y la flaca/YouTube

El álbum “Rebelution” en 2008, donde incluyó “I know you want me” y “Hotel room service”, lo llevó a recibir sus primeros premios en la industria musical. Tres años después, Enrique Iglesias realizó su gira “Euphoria” y contó con la participación de Pitbull y Prince Royce.

Su fama a nivel mundial lo llevó a interpretar la canción de la Copa del Mundo Brasil 2014, junto con Jennifer López y Claudia Leitte. Mientras que, en el 2016, gracias a su disco “Dale”, Pitbull ganó un Grammy en la categoría a mejor álbum latino; además, recibió su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood por contribuir en la música y su impacto en la sociedad y vida de las personas.