Leonardo DiCaprio es visto por primera vez desde que terminó su romance con Camila Morrone

Leonardo DiCaprio sorprendió a sus seguidores y a la prensa internacional al reaparecer en público tras la aparición de fuertes rumores sobre el fin de su relación con la modelo de Estados Unidos, Camila Morrone. Entérate cuándo y dónde fue visto por última vez la estrella de Hollywood tras la supuesta ruptura.

¿Leonardo DiCaprio festejando tras posible ruptura?

Leonardo DiCaprio no se ha dejado afectar por todo lo que se viene diciendo de él y su supuesta expareja, Camila Morrone. Luego de que el actor protagonizara diversos titulares de la prensa internacional por la posible separación de la modelo, la estrella de Hollywood fue fotografiado por Page Six saliendo del exclusivo club nocturno de Nueva York, The Ned NoMad , durante la noche del martes 30 de agosto.

Asimismo, este mismo medio de comunicación señaló que el protagonista de “Lobo de Wall Street” fue visto celebrando junto a un grupo de mujeres. Como se puede ver las instantáneas tomadas por la plataforma, el actor se visitó completamente de negro para llegar al exclusivo lugar. Cabe mencionar que el artista estuvo acompañado por el magnate Richie Akiva.

Leonardo DiCaprio salió de fiesta con su amigo el empresario Richie Akiva. Foto: composición LR/ Page Six

Esto es lo que se sabe de la posible separación DiCaprio y Morrone

Si bien distintos medios afirman que Leonardo DiCaprio y Camila Morrone ya no están juntos, la verdad es que ninguno de los famosos ha salido a hablar sobre el tema o ha compartido un comunicado público sobre su situación sentimental.

No obstante, los registros que se tiene de la pareja han servido para que la prensa empiece a especular con respecto a una posible separación. Esto se debe a que el actor y la modelo fueron vistos en público por última vez durante el pasado 4 de julio. Desde entonces, no se sabe nada de su romance, el cual desató polémica por la diferencia de edad.

“Hay muchas relaciones en Hollywood —y en la historia del mundo— en donde existen diferencias de edad muy grandes. Creo que todo el mundo debería salir con quien quisiese”, fueron los comentarios de la estadounidense cuando se le preguntó por este aspecto.