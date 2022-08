Carolina Herrera y su mensaje para el buen vestir: “El dinero no va con la elegancia”

Carolina Herrera es uno de los íconos de moda más influyentes a nivel mundial. Ella encabeza una de las marcas con mayor realce en el mundo del glamour. De esta manera, sus consejos y recomendaciones suelen ser los más escuchados por parte de aquellos que poseen interés en el mundo de la moda.

En una entrevista que le realizaron a la empresaria, refirió que el dinero era lo de menos cuando se buscaba vestir y ‘verse bien’. ¿Qué más dijo sobre la elegancia al vestir y el dinero a invertir?

¿Qué dijo Carolina Herrera sobre el buen vestir y el dinero?

Carolina Herrera expresó en una entrevista para la periodista mexicana Adela Micha que no era necesario abastecerse con tanta suntuosidad, sino que se debía saber elegir, por lo que con poco dinero se podía crear el outfit ideal.

“El dinero no va con la elegancia, porque muchas veces tú ves a personas que no tienen dinero pero que saben lo que les queda bien, saben escoger (...). Así como a aquellos que tienen exceso de dinero, que se compran lo que sea y ponen lo que sea, pero no se ve bien”, puntualizó la popular Carolina Herrera.

Asimismo, en su opinión, algunas mujeres con dinero parecen “un árbol de navidad” a raíz de todos los accesorios que se ponen encima para finalmente lucirlos gracias al dinero que tienen. De esta manera, podrían incluso verse expuestas al ‘mal vestir’.

¿Quién es Carolina Herrera?

María Carolina Josefina Pacanins Niña nació en Caracas el 8 de enero de 1939. En el medio de la moda y el diseño es conocida como Carolina Herrera, nombre del cual ha hecho su sello propio.

Así, es diseñadora de modas y marquesa consorte de Torre Casa por su matrimonio con Reinaldo Herrera, aristócrata y periodista venezolano, hasta la revocación del título a este en 1992.

La famosa es hija del comandante Guillermo Pacanins Acevedo, gobernador de Caracas, y la escritora María Cristina Niño Passios, una elegante socialité que viajaba regularmente a París para comprar sus vestimentas. En la actualidad es reconocida internacionalmente, ya que fundó su propia casa de modas en 1981 en Estados Unidos.