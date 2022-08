Eugenio Derbez: ¿cómo alcanzó el éxito tras perseguir sus sueños fuera de México?

Eugenio Derbez es uno de los artistas mexicanos más reconocidos en el ámbito internacional. Con sacrificio y esfuerzo ha logrado éxitos tanto en su país como en el extranjero. Incluso es uno de los latinamericanos que cuentan con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Pero, para alcanzar dicho reconocimiento, Eugenio debió abandonar lo que construyó en su país en más de una década de carrera. En 2003 viajó a Los Ángeles para vivir el sueño americano.

Eugenio Derbez junto con su esposa, Alessandra Rosaldo. Foto: Instagram @ederbez

En una entrevista de promoción a la película “The valet” —último proyecto cinematográfico de Derbez—, el protagonista de “La familia P. Luche” reveló que llegó a Estados Unidos para hacer sus pininos en pequeños teatros y para pedir citas con algunos productores. Sin embargo, no la tuvo fácil.

“Era practicamente invisible . Llegaba a las grandes oficinas de productores y directores y no me hacían caso”, indicó. Fue en ese momento que sintió la pegada. “En México era como ‘Señor Derbez pase por acá’, y me daban un pasaje a primera clase sin pedirlo. En Los Ángeles no era nadie”, señaló.

En 2008 tuvo su primera aparición en una producción hollywoodense con un papel pequeño en la película “Una chihuahua de Beverly Hills”. Para ese año ya había participado en el musical de Broadway “Una Eva y dos patanes”.

Eugenio Derbez en los premios SAG 2022. Foto: Instagram @ederbez

En 2011 participó en la película “Jack y Jill”, protagonizada por Adam Sandler. Dos años más tarde, en 2013, protagonizaría la película ‘No se aceptan devoluciones’. Al año siguiente decidió irse a vivir a Estados Unidos definitivamente.

De ahí en adelante cosechó triunfos fuera de su país, como “Milagros del cielo” (2016). En 2020 ganó los Emmy y recibió nominaciones de peso, como en los SAG 2022 (Screen Actors Guild Awards).

¿Cuántos hijos tiene Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez junto a su familia. Foto: Instagram @ederbez

Eugenio Derbez es padre de cuatro hijos. La primera es Aislinn, quien nació el 18 de marzo de 1986 producto de su relación con Gabriela Michel. Cinco años más tarde, ya con Silvana Prince como su pareja, tuvo a Vhadir.

En 1992, siendo ya conocido engendró a su tercer hijo junto con la reconocida Victoria Ruffo: José Eduardo. Su ultima hija es Aitana, quien llegó al mundo en 2014, un año después de que el actor se casara con Alessandra Rosaldo.