No hay edad definida para convertirse en padre y poder sacar adelante una carrera artística. Prueba de ello son las celebridades Will Smith, Daddy Yankee, Louis Tomlinson, Romeo Santos, entre otros, que vivieron esta etapa desde muy jóvenes y han demostrado ser buenos en esta faceta.

Continuamente las celebridades comparten en redes sociales los tiernos momentos que pasan junto a sus hijos, aunque también hay otros que optan por mantener en privado a su entorno familiar.

¿Quiénes son los famosos que fueron padres desde muy jóvenes?

Sin duda alguna Will Smith, Daddy Yankee, Louis Tomlinson, Romeo Santos y Charlie Sheen han sabido separar su vida laboral de la familiar, logrando criar a sus hijos pese a la corta edad que tenían cuando sus bebés llegaron al mundo.

Algunos de ellos, incluso han sido un gran ejemplo para sus familias, pues sus ‘retoños’ han decidido seguir sus pasos y han incursionado en la actuación o música. Entérate un poco más acerca de los artistas que se convirtieron en papás en su juventud y han logrado triunfar en el mundo del entretenimiento.

Will Smith

El actor Will Smith, de 52 años, tiene una largo matrimonio con la también actriz Jada Pinkett, con quien tuvo dos hijos: Willow, de 21, y Jaden, de 24.

Previamente, a los 23 años el ganador del Oscar se convirtió en padre de Trey, un joven de 29 años, fruto de su anterior matrimonio con Sheree Zampino, de quien se divorció en 1995.

Los jóvenes han seguido los pasos de la estrella de Hollywood, incursionando en la música y actuación. Por ejemplo, Jaden ha protagonizado la cinta “Karate Kid” y “En busca de la felicidad” junto a Will Smith.

Will Smith tiene tres hijos, dos con su esposa Jada Pincket y uno anterior fruto de una relación pasada. Fuente: FILMMAGIC

Daddy Yankee

El cantante Daddy Yankee, quien este año acaba de anunciar su retiro de la música, tiene un matrimonio de más de 20 años con su esposa Mireddys. Ambos son padres de dos mujeres y un hombre: Yamilette Ayala González, Jesaselys Ayala y Jeremy Ayala.

El músico y compositor reveló que se convirtió por primera vez en padre a la edad de apenas 17 años y atravesó una dura etapa, pues sentía que no estaba preparado para este reto.

“Fui papá a los 17 años, siendo un niño. Fue muy difícil, de las peores pruebas que he tenido, de las más duras. A los 17 años uno no está preparado para nada para ser padre. Me tocó y hubo que aceptarlo y trabajar fuerte”, dijo.

Es preciso resaltar que, el intérprete de “Problema” es muy discreto con su vida personal y familiar. En su más de dos décadas en la industria musical, apenas se le ha visto compartiendo momentos con sus hijos o esposa Mireddys en redes sociales.

Daddy Yankee y su hija mayor, Yamilette Ayala González. (Foto: Daddy Yankee / Instagram)

Louis Tomlinson

En 2016, Louis Tomlinson, exintegrante del grupo One Direction, sorprendió a sus seguidores al revelar que se convirtió en padre de un niño junto a su novia, Brian Jungwirth.

El intérprete, que el pasado 1 de junio brindó un concierto de Lima y se reencontró con sus fanáticos, inició su relación con la estilista en mayo del 2015 y su hijo llegó apenas un año después de iniciado el romance.

En ese entonces, Luis tenía 24 años y fue el primer miembro del grupo en convertirse en papá.

Louis Tomlinson fue el primer miembro de One Direction en convertirse en padre. Foto: Louis Tomlinson/Instagram

Romeo Santos

Romeo Santos (40 años) es una de las voces más reconocidas del género bachata.

El artista ha optado por mantener en privado el ámbito familiar. Se convirtió en padre de un niño a los 17 años y recién en el 2011 lo presentó al público. Actualmente el joven Alex Damián supera los 20 años, pero se desconoce detalles de la identidad de su madre.

El exintegrante de “Aventura” tiene otros dos hijos más junto a su novia, Francelis. Valentino de dos años y medio; y Solano, que es el último integrante de la familia y llegó al mundo a finales del 2020.

Romeo Santos con sus hijos celebrando el Día del Padre 2021. Foto: Instagram

Charlie Sheen

Charlie Sheen es conocido por haber protagonizado la serie “Two and a half men”. El actor, de 52 años, tiene cinco hijos y una nieta.

A los 19 años de edad, Carlos Irwin Estévez, nombre real del actor, debutó en la paternidad con el nacimiento de su primogénita Cassandra Sheen, fruto de su relación con Paula Profit, su novia de la escuela. Su hija lo convirtió en abuelo en 2013.

De 1995 a 1996 estuvo casado con Donna Peele. En 2002 el artista contrajo matrimonio por segunda vez con la actriz Denise Richard, con quien tuvo dos hijas: Sammy y Lola. Su matrimonio duró solo tres años.

A mediados del 2008, Sheen se casó por tercera ocasión con la actriz Brooke Mueller y se convirtieron en padres, por partida doble, de los gemelos Bob y Max, nacidos en marzo del 2009.