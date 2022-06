Ezra Miller sigue acumulando escándalos y acusaciones. Luego de haber sido detenido en Hawái en marzo, fue denunciado semanas atrás por golpear y ofrecer drogas a una adolescente de 14 años. Ahora, el actor de “The Flash” vuelve a la palestra pública por haber amenazado a una madre y al hijo de esta, de 12 años de edad.

¿Ezra Miller amenazó de muerte a madre e hijo?

Según el portal The Daily Beast, el miércoles 15, el juzgado local de Greenfield, (Massachusetts, Estados Unidos) registró la denuncia de una madre y su hijo de 12 años y emitió una orden temporal por acoso contra Ezra Miller.

Según el atestado, los hechos se registraron el 12 de febrero del 2022. El protagonista de “We need to talk about Kevin” se encontraba en la casa de un vecino de la familia, quien señaló: “(Miller) llevaba un chaleco antibalas, y no supe hasta más tarde que estaba armado”.

Al parecer, un comentario de la mujer despertó la furia de Ezra Miller, quien la acusó de “apropiación cultural”. Minutos después, la estrella de Hollywood arremetió contra el vecino: “Explota y comienza a gritarme directamente a la cara”. Luego se abrió la chaqueta para mostrar el arma que llevaba encima. “Hablar así podría ponerte en una situación realmente seria”, los amenazó.

Seguidamente, el actor dirigió su atención al niño de 11 años. Y a la vez acusó a su madre de ser un vampiro al gritarle: “¿Quieres beber mi sangre? ¿¡Tú!?”

“Se sintió extrañamente atraído por mí y siguió hablando de cómo le encantaban mi atuendo y mi estilo (…). Fue realmente incómodo. Estaba muy nervioso. Tenía miedo de estar cerca de él después de que le gritó a mi madre y ella estaba llorando”, relató el menor.

Después de ese episodio, Ezra Miller se disculpó y volvió a visitarlos. Pero en abril tocó inapropiadamente al menor cuando lo abrazó, según contó la madre. Y en junio, en otra visita, le ofreció llevarlo con él a su granja de Vermont.

PUEDES VER: Ezra Miller fue arrestado nuevamente en Hawaii

¿Dónde está Ezra Miller?

Ezra Miller ha sido citado al juzgado para el próximo 12 de julio. Sin embargo, ni la estrella de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” ni su representante han podido ser contactados.

Aun así, en uno de sus últimos movimientos en Instagram, el actor de 30 años publicó mensajes y memes antes de eliminar su cuenta. “No puedes tocarme, estoy en otro universo”, “Mensaje de otra dimensión” y “Yo recordando lo amable que era cuando debería haber dicho: ‘¿Quién diablos? ¿Con quién crees que estás hablando?’”.