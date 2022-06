La vez que Shakira confesó el motivo de sus peleas con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué pasaron de ser una de las relaciones más sólidas de la farándula internacional a convertirse en objeto de escrutinio público por los rumores de infidelidad del astro del Barcelona F. C., especulaciones que finalmente cobraron mayor fuerza con la publicación de un comunicado, donde se confirmó la separación de ambos tras 12 años juntos y dos hijos en común, Sasha y Milán.

Sin embargo, apenas unos meses antes, en marzo, la intérprete de “Hips Don’t Lie” brindaba detalles de su relación. En ese sentido, reveló el motivo de sus constantes peleas con el futbolista español.

PUEDES VER: Periodista español musicaliza con canciones de Shakira ruptura con Piqué

Shakira y Piqué: ¿cuál era el motivo de sus peleas?

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en 2010 durante el rodaje del clip de Waka Waka (Esto es África), que sirvió como canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010. La diferencia de 10 años entre ambos no era un problema, puesto que más interesante resultó lo que tenían en común: haber nacido el mismo día, 2 de febrero.

Sin embargo, si existía algo que, a pesar de los años y esfuerzos de Shakira, terminaba por irritar al jugador de fútbol. Precisamente, sobre esto habló la cantante en el podcast Planet Weirdo con la estrella de TikTok, la inglesa Holly H., para Amazon Music.

Shakira confesó que la impuntualidad era la razón de sus discusiones con Gerard Piqué: “Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo”.

Shakira y Gerard Piqué. Foto: composición / La República

Gerard Piqué: ¿cansado de Shakira?

La ganadora del Latin Billboard Music Awards señaló las diferencias culturales que existía entre ella y el futbolista del Barça. “Está cansado de esperar porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española”, afirmó.

“Su mente está estructurada así. Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”.

Shakira hizo hincapié en que la carrera de ambos hace que funcionen de diferentes formas. En el caso de Gerard Piqué al pertenecer al Barcelona, está acostumbrado a un horario estricto. En tanto, para ella los días de la semana se mezclan.

“Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo”, indicó la cantante colombiana, quien es considera un ícono mundial de la música latina.