Becky G, Kylie Jener y otros famosos que reaccionaron al tiroteo en una escuela de Texas

El tiroteo ocurrido en la escuela primaria Robb Elementary de Uvalde, Texas, el martes 24 de mayo, ha generado gran indignación entre los ciudadanos estadounidenses. De acuerdo a las autoridades correspondientes, el responsable fue un joven de 18 años y fue abatido por la policía luego de ocasionar la muerte de 19 niños, 2 adultos y dejar heridos a varios menores de edad.

Tras la lamentable noticia que entristeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien mediante un mensaje a sus compatriotas cuestionó cuándo será el día en que su país enfrentará el control de armas y evitar el asesinato de personas inocentes. Luego de sus palabras, celebridades se pronunciaron en redes sociales sobre el reciente episodio en la escuela de Texas.

A continuación, la recopilación de los comentarios de famosos que piden el control de arma en Estados Unidos.

Becky G

La intérprete de “Fulanito” se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para pedir seguridad por todos los niños. “Ya es suficiente. La semana pasada hubo un tiroteo masivo en un mercado de Buffalo y ahora un tiroteo en una escuela en Uvalde. ¡Las comunidades deben estar seguras en sus tiendas de comestibles, nuestros niños deben estar seguros en clase! Esto tiene que terminar”, señaló.

Mensaje de Becky G tras tiroteo en escuela de Texas. Foto: Becky G/Instagram.

Kylie Jenner

La influencer Kylie Jenner no fue ajena a la masacre en la escuela de Texas y utilizó sus historias de Instagram para sumarse al dolor de las familias. “Otro tiroteo escolar. Mi corazón está roto por esas familias”, precisó.

Kylie Jenner se solidariza las familias víctimas del tiroteo en escuela. Foto: Kylie Jenner/Instagram.

Abraham Mateo

El cantante envió un sentido mensaje y se solidarizó con las familias que han perdido a un integrante durante el tiroteo en una escuela de Texas. “Mi corazón y mis oraciones están con las familias de las víctimas de la tragedia sucedida en Uvalde, Texas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Abraham Mateo y su mensaje tras tiroteo en escuela de Uvalde. Foto: captura Twitter.

Mark Ruffalo

Asimismo, el actor que da vida al personaje de ‘Hulk’ expresó que existen leyes para el control de armas, pero no han sido de gran de ayuda. “Ted Cruz (político estadounidense) dice que no hay nada que hacer, sino acumular más armas. “Más asesinatos es la respuesta”. Dirige un culto a la muerte violenta. Hay muchos países con leyes de armas sensatas que no están lidiando con esto. Esto es solo Estados Unidos”, explica.

Mark Ruffalo lamenta lo sucedido en escuela de Texas. Foto: captura Twitter.

Chris Evans

El actor también se pronunció en su cuenta de Twitter con pequeño mensaje, el cual ha sido retuiteado por sus seguidores. “Jo*** suficiente”, escribió.

Chris Evans y su mensaje sobre tragedia en escuela de Uvalde. Foto: captura Twitter.

Stephen King

El escritor Stephen King expresó su profunda preocupación por el manejo descontrolado de armas de fuego en su país. “La indignación de 2 días en Twitter no es suficiente. Cuando ingrese a la cabina de votación este otoño, vote por el control de armas”, escribió.

Stephen King pidió votar por el control de armas. Foto: captura Twitter.

Elizabeth Banks

La actriz Elizabeth Banks fue muy contundente con su mensaje en Twitter e hizo un pedido a todos sus seguidores. “Vota como si la vida de tus hijos dependiera de ello, porque jod... lo hacen. ¿Cuántos más? Haz algo”, comentó.

Elizabeth Banks hizo un pedido a sus seguidores. Foto: captura Twitter.

Leah Remini

La actriz italo-estadounidense se mostró muy afectada por lo ocurrido con los niños de la escuela de Uvalde, Texas. Asimismo, pidió a los usuarios sumarse con una ayuda a la familia de las víctimas. “Mi corazón está roto por la tragedia en Uvalde. Sé que algunos de ustedes se preguntan cómo pueden ayudar a las familias que ahora están viviendo una pesadilla que nunca esperaron”, publicó.