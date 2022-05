Lucas y Tadeo: ¿quiénes son y a qué se dedican los hijos mayores de Javier Carmona?

A pesar de que pronto se cumplirá dos años de la muerte de Javier Carmona, sus familiares más cercanos continúan en una disputa por la herencia. Tula Rodríguez, esposa del productor, recientemente fue acusada por la madre de los hijos mayores de Carmona, Paola Bisso, de quererse apropiar de algunas propiedades que fueron destinadas para sus primogénitos.

Estos son Lucas y Tadeo, quienes fueron fruto del romance del extrabajador de la televisión con su primera pareja, Paola Bisso. Ambos emitieron un comunicado donde dejaron en claro su posición respecto a la herencia de su desaparecido padre. En la carta, afirman que desean que esta se reparta de acuerdo a la voluntad del productor.

Lucas y Tadeo: los hijos mayores de Javier Carmona

No fue hasta este martes 4 de mayo que los hijos del primer compromiso de Javier Carmona hicieron su aparición pública en la pantalla chica. Para ser exactos, ambos jóvenes mandaron un pronunciamiento al programa de Magaly Medina contradiciendo lo dicho por Tula Rodríguez.

“No existe un ánimo más allá de de lo que la ley dispone", respondieron los hijos de Javier Carmona a Tula Rodríguez. Foto: composición captura América TV/Instagram

Tadeo Carmona

El heredero mayor de Javier Carmona se ha mantenido alejado de la televisión a pesar de la fama alcanzada por su padre. Sin embargo, el joven le ha dedico su tiempo a la fotografía profesional y a los deportes extremos, pasiones que comparte en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 70.000 seguidores.

Tadeo Carmona es uno de los herederos del patrimonio dejado por Javier Carmona. Foto: Instagram

Lucas Carmona

El segundo heredero de Javier Carmona comparte gustos similares que su hermano, ya que está metido de lleno a las fotos de alta calidad. El ciclismo y otros deportes de gran riesgo también son lo suyo, así que suele registrarlo en videos para luego subirlo a las diferentes plataformas que maneja.

Comunicado de los hijos mayores de Javier Carmona a Tula

“ No existe un ánimo más allá de lo que la ley dispone. Para ello, se requiere, no solo voluntad, sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el bienestar de todos”, leyó Magaly Medina durante su programa del 3 de mayo. “Informamos que nuestro difunto padre contrajo matrimonio por separación de bienes con la señora Tula Rodríguez y por sucesión intestada inscrita en partida registral fueron declarados herederos legales en partes iguales tanto sus tres hijos como su cónyuge (...)”, continuó.

Lucas y Tadeo Carmona, así como Tula Rodríguez y su hija, aún no pueden disponer de las posesiones del productor. Foto: composición archivo GLR