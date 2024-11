En la voz de Antonio Flores y Axel Medina, La Única Tropical lanzó esta semana el tema ‘Tattoo’, llegando rápidamente al millón de reproducciones en YouTube y siendo número 1 en tendencias de música de la plataforma en Perú, lo que predice un éxito similar al tema ‘Partido en dos’.

A pesar de ser una sesión en vivo, el tema de la orquesta sechurana ha sido del agrado del público, lo que hizo que rápidamente la canción ya suene en las radios de cumbia de la capital y principales provincias del país.

‘Tattoo’ es una versión en cumbia de la canción del mismo nombre, originalmente en electropop, de la cantante sueca Loreen. Con este tema, se coronó ganadora del prestigioso Festival de Eurovisión 2023, lo que la catapultó a los primeros lugares de las listas musicales en Europa durante varias semanas. La primera adaptación al español fue la del cantante chileno Kevz.

La letra se sirve de la metáfora del tatuaje para referirse a la permanencia de los sentimientos en la vida de una persona, mediante las experiencias y recuerdos. El tema evoca una combinación de romanticismo y nostalgia, subrayando la profundidad de las conexiones emocionales entre los individuos.

La canción, interpretada por Antonio Flores y Axel Medina, promete ser un éxito después de ‘Partido en dos’. Precisamente, La Única Tropical vive uno de sus mejores momentos. Llenó el concierto por su 26 aniversario en la explanada de Plaza Norte, tuvo dos presentaciones exitosas en Santiago de Chile y llenaron dos clubes en Argentina.

Asimismo, este 31 de octubre tendrá una presentación especial en la explanada Plaza Norte, al lado de Corazón Serrano y Armonía 10, en el evento denominado ‘Hallocumbia’.

Letra de Tattoo - La Única Tropical

Aunque hay amor

entre tú y yo,

cómo avanzar

si te despedirás.

Lo intento otra vez,

no te quiero perder,

no será el final,

si aún te quiero encontrar.

Si hay violines,

si hay ángeles,

si hay estrellas,

baby, ahí estaré.

Ya no me importan los demás

cuando realmente quiero amar,

lo que me importa eres tú,

te llevaré como un tattoo.

Porque aunque pueda doler,

yo sobre el fuego andaré,

lo que me importa eres tú,

te llevaré como un tattoo.

Si hay violines,

si hay ángeles,

si hay estrellas,

baby, ahí estaré.

Ya no me importan los demás

cuando realmente quiero amar,

lo que me importa eres tú,

te llevaré como un tattoo.

Porque aunque pueda doler,

yo sobre el fuego andaré,

lo que me importa eres tú,

te llevaré como un tattoo.