¿Quién es Yarita Lizeth Yanarico, la folclórica que hizo de su ruptura amorosa un éxito musical?

Ha sido su año. No hay otra artista folclórica peruana que haya ofrecido más conciertos en Perú y en el extranjero que Yarita Lizeth Yanarico, una cantante de 33 años que nació en Juliaca (Puno) y que está en la cúspide de su carrera.

Lo de Yarita Lizeth Yanarico no es reciente. Sin embargo, este 2022 ha logrado consolidar su carrera, tanto en nuestro país como en Chile, Bolivia, Argentina y Estados Unidos, donde ha hecho giras.

Hace ocho meses, la cantante puneña estrenó la canción “Nunca me dejes, cholito”, escrita por Jesús Alberto Rodríguez Núñez y María Jesús Rodríguez Núñez, pero no logró el éxito que sí tuvo con el tema “Corta venas”.

¿Quién es Yarita Lizeth Yanarico?

Yarita Lizeth Yanarico Quispe es una cantante de huayno de 33 años. Su carrera artística inició hace 12 años imitando el estilo de otras grandes del folclore como Dina Paucar y Sonia Morales. Así logró hacerse conocida con el tema “Tú y yo”.

La artista, quien el último 28 de noviembre celebró un año más de vida, es hija del señor Jorge Yanarico Mamani y la señora Rogelia Quispe, que falleció cuando ella era apenas una adolescente. Además, tuvo que atravesar la muerte de su hermana Mayumi debido a una leucemia.

Entre los éxitos musicales de Yarita Lizeth figuran “Vasito de licor”, “Triste adiós”, “Lárgate y lloro por ti”, “Hasta cuándo seré tu amante”, “Qué fue de nuestro amor”, “Amor pasajero”, “No me pidas volver”, “Te sacaré de mi corazón” y “Amigo”.

Gracias a su talento y esfuerzo, ella tiene varias propiedades en Juliaca. Por ejemplo, posee un hotel, una discoteca y una cevichería. También cuenta con una gran legión de sus seguidores. Tiene más de 125.000 en Instagram y más de un millón y medio en Facebook. En la actualidad, es el referente más importante del huayno sureño.

Yarita Lizeth convirtió su ruptura amorosa en una canción

Yarita Lizeth Yanarico, representante del huayno sureño, no imaginó que su canción “Corta venas” fuera un éxito rotundo en las radios y redes sociales. Además, este tema recorrió diversos países del continente.

La ‘Chinita del amor’, como se hace llamar la artista juliaqueña, reveló cómo nació su éxito, el cual fue estrenado en YouTube el 20 de mayo y que ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones.

“En ese momento estaba pasando un mal momento en lo que se refiere a mi vida sentimental. Me habían dicho cosas feas y muy denigrantes, prácticamente pisoteando mi autoestima y mi dignidad como mujer. Incluso, me decían que no valía nada como artista y no daba la talla para ser una triunfadora. A raíz de que me encontraba muy triste pude grabar este tema con toda mi alma, sin pensar que esta canción iba a llegar a muchos corazones”, dijo para La República.

Como se sabe, Yarita Lizeth Yanarico estaba muy enamorada de su expareja, pero vivió una terrible decepción amorosa, por lo que el romance terminó a fines del 2021. Aunque la ruptura la llevó a la depresión, la puneña aseguró que la música la salvó y la volvió a encaminar.

En dicha entrevista también dio a conocer que, debido al gran cariño que le tienen en Bolivia, le gustaría nacionalizarse. “Sí, me encantaría, pero recién voy a hacer mis papeles”, expresó en el mes de julio.

Yarita Lizeth gritó su soltería

En medio de las celebraciones por sus 12 años de carrera musical, Yarita Lizeth apareció en el programa “En boca de todos” y sorprendió a más de uno con su renovada apariencia.

“¡Hermosa! Te veo guapísima. Te veo con una ‘pechonalidad’ importante”, dijo Tula Rodríguez. “Estoy volviendo a empezar de cero por todas las cosas que he vivido. He lanzado un tema: ‘Corta venas’. Estoy aquí (en Lima) para celebrar mi aniversario”, declaró Yanarico.