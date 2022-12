El esfuerzo y la perseverancia de Sebastián Lizarzaburu trajo consigo una copa bien ganada en una competencia de fisicoculturismo en Pucallpa. A pesar de todos los días que el deportista no pudo ver a su menor hija, él mantuvo la motivación y la fortaleza para cumplir con uno de sus mayores sueños para darle más orgullo a su familia.

Como se sabe, Sebastián Lizarzaburu lleva varios años ejercitándose y llevando una correcta alimentación como parte de su pasión por el culturismo. Ahora, el modelo tiene consigo un flamante trofeo y se lo dedicó al ser más amado de su vida, su pequeña hija.

Sebastián Lizarzaburu dedica premio a su descendiente

A través de redes sociales, Sebastián Lizarzaburu compartió una fotografía junto a la copa del torneo y una extensa descripción. En el texto, el popular ‘Hombre Roca’ agradeció a las personas que siempre lo apoyaron, entre todos, a su entrenador, quien siempre lo motivo a continuar con la competencia.

“Esto va dedicado para mi princesa que siempre fui su campeón, para mis papás que vieron todo mi proceso y sacrificio, para mis amigos y todos los que me apoyaron. Para mi coach, que creyó en mí desde el inicio, que nunca me dejó tirar la toalla, que siempre estuvo a mi lado y hoy se logró el cometido”, se puede leer al inicio del post.

“Y es que los resultados no llegan solos, jamás lograrás ser el mejor si no estás dispuesto a hacer cosas que los demás no están haciendo. Si no estás dispuesto a salir de tu zona de confort, a sufrir, a sentir dolor, a luchar contra el cansancio, la fatiga, incluso las amistades y el círculo social”, finalizó.

Sebastián Lizarzaburu orgulloso de llevarse el trofeo en un torneo de fisicoculturismo. Foto: captura de Instagram/@sebaslizar

Sebastián Lizarzaburu orgulloso de ser campeón absoluto

De igual manera, el modelo publicó un corto video sobre su premiación, en el que se le ve junto con los demás participantes. Sebastián Lizarzaburu luce contento y muy emocionado de levantar el trofeo del concurso.

“Escuchar tu nombre diciendo campeón absoluto no tiene precio. Muchos sentimientos encontrados. Una experiencia increíble que recién empieza y voy por más”, expresó.

Sebastián Lizarzaburu se llevó la copa en un concurso de fisicoculturismo. Foto: captura de Instagram/@sebaslizar

Sebastián Lizarzaburu se despide de su hija previo a la competencia

A través de una publicación en Instagram, Sebastián Lizarzaburu expresó sus sentimientos hacia su hija, quien es su mayor motivación en el mundo deportivo. Con ello, el modelo se fue rumbo a Pucallpa, a ganar una competencia de fisicoculturismo: “Me despido de mi princesa con una salidita para comer un postre sano. Ella ya ganó sus medallas en las olimpiadas de su cole, trajo dos medallas de primer puesto y ahora es turno de papá”.