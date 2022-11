Korina Rivadeneyra: ¿qué edad tiene y cuánto de diferencia se lleva con Mario Hart?

Korina Rivadeneyra y Mario Hart llevan más de cuatro años juntos. Actualmente, son uno de los romances más conocidos de la farándula local. La actriz y el piloto de automovilismo tienen dos hijos juntos. Ambos coincidieron en el popular programa “Esto es guerra” y fue desde ese momento en que los comenzaron a vincular sentimentalmente.

Los exintegrantes del famoso espacio televisivo suelen compartir el cariño que se tienen en sus redes sociales. Sin embargo, uno de los aspectos que genera interés es la diferencia de edad de ambos. Es por ello que te contamos cuántos años tiene Korina Rivadeneyra y Mario Hart.

¿Cómo se conocieron Korina Rivadeneyra y Mario Hart?

Korina Rivadaneyra tuvo su primera aparición en la televisión peruana en 2011 al formar parte del programa “Habacilar”. Aquel año, Mario Hart se integró al espacio televisivo “Combate”. En aquella época, el piloto de automovilismo también compitió en el certamen “El gran show”.

Luego de cinco años, ambos coincidieron en el conocido programa “Esto es guerra”. En octubre de 2016, se conoció que Hart y su entonces pareja Leslie Shaw terminaron. Luego de un tiempo, un programa de espectáculos local publicó imágenes en las que se veía al también cantante junto a una fémina en una discoteca.

Se trataba de Korina Rivadaneyra. Es así que los comenzaron a vincular sentimentalmente durante las emisiones de “Esto es guerra”. Aunque ninguno de los dos confirmó que estaban saliendo. No fue hasta febrero de 2017 en que hicieron público su romance. Dos meses después, contrajeron matrimonio.

Luego de tres años, Rivadeneyra dio a luz a su primera hija, producto de la relación con Mario Hart. “Todo salió espectacular. Larita está bien”, señaló el piloto en sus redes sociales en aquella oportunidad. Posteriormente, en agosto de 2022, la pareja tuvo a su segundo bebé.

Korina Rivadeneyra y Mario Hart llevan cinco años junto. Foto: composición LR/Mario Hart/Instagram

¿Cuántos años de diferencia le lleva Mario Hart a Korina Rivadeneyra?

Mario Hart es mayor que Korina Rivadeneyra por cuatro años. El influencer tiene actualmente 35 años. Él nació el 15 de abril de 1987, en el Callao. En cambio, la actriz tiene 30 años. Ella vino al mundo el 23 de noviembre de 1991 en la ciudad de Valencia, en Venezuela.

Al momento de su matrimonio, que se realizó el 21 de abril de 2017, el piloto tenía 30 años, mientras que la exintegrante de “Habacilar” contaba con 25 años de edad.

Korina Rivadeneyra y Mario Hart se llevan cinco años de diferencia. Foto: Instagram/Mario Hart

Korina Rivadeneyra y Mario Hart: ¿cuánto tuvieron a sus dos hijos?

Korina Rivadeneyra y Mario Hart tienen actualmente dos hijos. Su primera bebé nació en los primeros días de septiembre de 2020. Tras el parto, la actriz aseguró experimentar un “sentimiento distinto” al dar a su luz a su hija.

“Me siento feliz, ahora amanecí con dolor, pero no es un dolor del que me queje, es un sentimiento totalmente distinto, es puro amor, no puedo quejarme porque solo me basta mirarla y es muy satisfactorio”, señaló la modelo a “América hoy”.

La pareja tuvo a su segundo bebé el 7 de agosto de este año. Tras el parto, Mario Hart compartió su alegría con sus seguidores a través de una publicación en sus redes sociales. “¡Bienvenido, amor de nuestras vidas! ¡Desde ya te amamos muchísimo! (...) Gracias Dios por nuestro bebé sanito. Permítenos ser los mejores padres para él”, escribió.