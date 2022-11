Inauguración Mundial Qatar 2022 EN VIVO: hora de ceremonia, artistas, canal y más

¡Contando los días! La fiebre futbolera está a punto de iniciar con la llegada del Mundial Qatar 2022. Fuegos artificiales y música en vivo se vivirá en la ceremonia de inauguración.

Más de 60.000 hinchas llegarán al Estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor, Qatar, para alentar a su selección. En esta nota, conoce los canales en los que se transmitirán los enfrentamientos, los artistas que se presentarán y mucho más.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial Qatar 2022?

La ceremonia que mostrará el arte cultural de los ciudadanos, en compañía de artistas internacionales, se llevará a cabo este domingo 20 de noviembre, en el Estadio Al Bayt. En dicho recinto, además, se desarrollará el primer encuentro entre Ecuador vs. Qatar (país anfitrión).

Solo restan 2 días para que comience el Mundial Qatar 2022. Foto: composición Jazmin Ceras/GLR

¿A qué hora es la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022?

La inauguración del Mundial Qatar 2022 comenzará en diferentes horarios, según tu país de origen. Conoce aquí cuáles son:

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Italia: 16.00 p. m.

Alemania 16.00 p. m.

Francia 16.00 p. m.

El Mundial Qatar 2022 posee diferentes tipos de entradas según cada partido. Foto: composición LR/ FIFA

Inauguración del Mundial Qatar 2022: canal de transmisión

Perú: Latina TV, DirecTV Sports

Colombia: Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Ecuador: Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF

México: Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix

Bolivia: Unitel, Red UNO, Tigo Sports

Venezuela: Televen, IVC, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, SNT, Tigo Sports

Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública

Brasil: TV Globo

Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports.

¿Cómo ver Latina EN VIVO?

En Perú, Latina es el canal oficial del Mundial Qatar 2022. Transmitirá en vivo no solo a través de la TV, sino también de forma online. Para poder obtener la versión digital, solo debes descargar aquí el app de Latina TV.

Cabe resaltar que los derechos de los partidos están reservados para DirecTV Sports en cable (64 partidos en vivo), mientras que el Canal 2 en señal abierta (32 partidos en vivo). Además, se transmitirá con permiso de hacerlo 24 horas después de las fechas en directo.

El estadio Al Bayt será la sede de la ceremonia de inauguración, así como del primer partido. Foto: EFE

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO?

Al contratar el servicio, podrás disfrutar del evento deportivo en cualquier plataforma que tengas en tu hogar, como celular, laptops, smart TV o por la app de Direct TV Go.

Si aún no adquiriste el plan, conoce cuáles son sus precios en Perú a continuación:

Plan Básico mensual de 45 soles

Plan Full mensual de 67 soles

Plan Full anual de 670 soles

¿Qué artistas se presentarán en el show de inauguración?

J Balvin

BTS

Jung-kook

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Aisha

Trinidad Cardona

Davido

J Balvin formará parte de la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022. Foto: Viva Tucson

¿Qué pasó con Shakira?

Medios internacionales habían confirmado la participación de Shakira en el evento multitudinario; sin embargo, la colombiana terminó negándose, según expresó “El programa de Ana Rosa”, emitido por Canal Telecinco, en España.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la conductora. “ Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo. No vale con lo que diga el entorno”, agregaron los panelistas.

Como se recuerda, artistas como Dua Lipa y Rod Stewart también se negaron a presentarse debido a las normas que impone el país anfitrión.

Estaba en duda la participación de Shakira en Qatar 2022 y todo parece indicar que su rechazo es oficial. Foto: composición/La República

¿Dónde se realizará la inauguración del Mundial Qatar 2022?

La inauguración se llevará a cabo en Estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor, Qatar.

¿Con qué partidos se iniciará el Mundial Qatar 2022?

El primer encuentro será entre Ecuador vs. Qatar (país anfitrión), el tiempo de este enfrentamiento dependerá del tiempo de presentación de los diversos artistas que pisarán el escenario.