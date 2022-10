¿Por qué el animador Leiser Paladines fue despedido de Armonía 10?

Este viernes 7 de octubre, la agrupación Armonía 10 sorprendió a más de uno al presentar a Max Aguirre como el nuevo animador del grupo. El piurano entró a la orquesta en reemplazo de Leiser Paladines Barrarrazueta, quien hace unos días apareció en el set de Andrea Llosa.

¿Qué pasó con Leiser Paladines?

La carrera de Leiser Paladines estaba de viento en popa, ya que había logrado entrar a la orquesta que tanto admira, Armonía 10. Sin embargo, hace unos días, el presentador apareció en el programa “Andrea” para pedir a su expareja Flor que le permita ver a sus dos hijos.

Paladines, quien se hizo medianamente conocido por imitar en “Yo soy” a ‘Gato’ Bazán, exanimador de Armonía 10; no pensó que su expareja lo acusara de mal padre y de serle infiel con una mujer llamada Paola. Incluso, Flor aseguró que el norteño le mintió diciendo que estaba enfermo de COVID-19 con el objetivo de que ella le dé dinero.

“Si estoy aquí es por mis hijos, no porque quiero verte. Fingiste estar enfermo de COVID-19, llorabas por teléfono diciéndome que estabas mal. Te compré medicinas, te di plata, y no era COVID lo que tenía, era una amante. A mí me la presentó como amiga”, comentó Flor indignada.

Dura sanción al animador

Durante su programa, Andrea Llosa dijo que Leiser Paladines había ido al programa de ATV pese a que su trabajo estaba en juego. Fue en ese momento que el ahora exanimador de Armonía 10 reveló que la agrupación ya lo había despedido.

“Ya me botaron del grupo. Al parecer el señor (su jefe) ha recibido un tipo de llamada y este tipo de problemas no entra al grupo” , dijo Leiser Paladines, cuya última presentación fue en Lima.

Según el imitador de ‘Gato’ Bazán en “Yo soy”, su jefe le aseguró que lo separaban de Armonía 10 no por su falta de talento, sino por su variedad de problemas familares. “Nosotros no podemos tolerar eso”, le habrían dicho.

Se pronuncia

Al contar que se quedó sin trabajo, Leiser Paladines se mostró muy apenado porque estaba cumpliendo sus sueños y lamentó que no haya podido llegar a buenos términos con la madre de sus hijos. “Hasta ahora no lo asimilo porque estuve bien, di un buen paso, estuve en la orquesta más grande del Perú, la más importante” , manifestó el exanimador de “La Primerísima Internacional”, orquesta que imitaba a Armonía 10 en “Yo soy”.

Finalmente, Paladines indicó que él sí se considera un buen padre y descartó que sea un mantenido. Recordó que ha tenido diversos trabajos y que incluso dormía en una funeraria porque allí trabajaba.