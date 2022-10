Susana Baca y Palabras urgentes

En los dos últimos años, Susana Baca, la artista a la que alguna vez le negaron una beca por su color de piel, ha ganado su tercer Grammy, lanzó su autobiografía y salió de gira. En medio de los ensayos para su concierto del sábado en el Gran Teatro Nacional volvió a ser nominada por la Academia por Palabras urgentes, un disco dedicado a las heroínas y al Perú. “Tenemos prisa para que este país salga de este atolladero”, nos comenta por teléfono.

—¿A qué responde el disco?

—A que nos tenemos que acordar de los momentos difíciles antes de la pandemia, cuando se descubría todos los tejes y manejes de la corrupción en nuestro país. Se veía la indignación. Por otro lado, asistí a una exposición de Mujeres del Bicentenario, muy linda, pero me acordé de muchas mujeres más que no han sido tomadas en cuenta. La historia está plagada de héroes hombres, pero hay que rendirles homenajes a ellas.

—Y en la actualidad ¿qué le parece la participación de las mujeres?

—No, no, no hay muchas mujeres en la política. Las mujeres nos tenemos que ganar el espacio, o sea, nos toman doble examen. Los hombres sí, con un primer examen pasaron. Nosotras tenemos que probar, probar y probar que somos buenas. Yo el año pasado tuve el honor de ser miembro del Tribunal del Pacto Ético de los partidos y hemos recibido denuncias de ataques a las mujeres porque los hombres se sentían muy molestos porque las mujeres no deberíamos intervenir en política. Insultaban a las candidatas, las denigraban, ¡qué horror! Yo decía: ‘estoy viviendo en la época de las cavernas’. ¡Qué bárbaro!

—Estuvo en marchas contra la corrupción. ¿Está decepcionada ahora?

—Yo pienso que estar decepcionado es natural, pero tenemos que sobreponernos porque no podemos entregar nuestro país al festín de las personas que vienen a servirse no a servir, ¿no? Creo firmemente que no es momento de decepcionarse, es momento más bien para estar alerta y mirar quiénes mienten. Desde que el candidato promete cosas imposibles, es que no tiene una idea del lugar que está queriendo ocupar, ni de las leyes ni de las economías. Cuando una persona te promete demasiado, quiere decir que no sabe, no voten por él, ¡no voten por él!

—Anuncia el segundo tomo de su autobiografía, sobre usted en la política. ¿Cree que pueda haber represalias?

—Me ayudo con mis queridos amigos abogados (sonríe). Uno sabe que es verdad lo que está diciendo, pero no puedes darle motivo a la persona que estás denunciando a que diga: ‘a ver, que me prueben’. Quiero tomar ese capítulo y decir mis memorias y también denunciar un poco el juego que hay de denostar a una persona, de rebajarla, de anular a una posible mujer candidata que está diciendo las cosas muy claramente. Siempre hay gente que quiere detener ese avance.

—Cierra el disco –que tiene canciones como ‘Cambalache’ o ‘Color de rosa’– con la esperanzadora ‘Vestida de vida’. ¿Qué piensa de este Gobierno?

—Siento que hay mucha improvisación. Si el pueblo no está preparado, no puede gobernar, se tienen que mirar en un espejo y decírselo. La separación de la izquierda con el señor Castillo es bien grande. No creo que la gente de izquierda piense que este Gobierno es de izquierda, de ninguna manera, no lo es. Y además, en la izquierda hay gente muy preparada.

—Viene de dar conciertos en Argentina donde la prensa le preguntó por la versión que hizo del tema de Fito Páez. ¿Se van a reunir?

—¡Cuándo! ¡Ay! Estamos jugando al gato y al ratón. Yo fui para allá y él estaba en Barcelona, creo. Me dijo: ‘no voy a estar Susanita’. Pero nos hemos prometido que cuando yo esté en Buenos Aires y él también o, cuando él venga a Lima, vamos a vernos y vamos a cantar juntos en nuestras casas (ríe).

—¿Va a grabar un nuevo tema?

—Sí, sí, yo estoy trabajando otro tema de él que me parece extraordinario. Que es una composición de (Daniel) Piazzolla y que él le puso letra. Es muy lindo lo que dice, es un homenaje a Piazzolla maravilloso.

—Se refiere a ‘Fueye del sol’.

—Sí y será, de repente, para el encuentro.