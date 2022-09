¿Por qué cancelaron “El poder del amor”, reality que hizo famosa a Shirley Arica en otros países?

Tras la victoria de Julián Torres y Karina Linett en la segunda temporada de “El poder del amor”, la conductora Penélope Menchaca anunció que se iba a realizar este año una nueva versión del reality turco, denominada “El poder del amor all stars”. Sin embargo, han pasado casi tres meses y hasta ahora no empiezan a grabar, por lo que la fecha de estreno no será en este 2022.

Mediante un video subido a la cuenta de Instagram del reality, la presentadora mexicana aseguró que varios participantes de la primera y segunda temporada de “El poder del amor” iban a volver al reality. Además, indicó que más países iban a ser parte de la nueva versión del reality en el que participaron los peruanos Shirley Arica, Austin Palao, Alexandra Balarezo y Luis Miguel Castro.

En un inicio informaron que el estreno de “El poder del amor all stars” iba a ser el 21 de agosto; pero las diversas complicaciones han generado que el reality no salga a la luz, al menos por este año.

Deudas a los ganadores

Mediante su cuenta de Instagram, la panameña Karina Linett contó que hasta ahora no recibe los 15.000 dólares de premio que ganó en la segunda temporada de “El poder del amor”. Lo que más le incomoda, indicó, es que ni siquiera le dan una respuesta.

“Lo que me molesta es que no sepan dar una respuesta (…). No solo es mi dinero, también de ‘July’ (Julián Torres)”, dijo la popular ‘Chichi’, quien añadió que una de persona de confianza la está asesorando para que tome acciones legales contra el programa. “Me parece una falta de respeto y una falta al contrato”, añadió. Al parecer, la producción turca no cuenta con los recursos económicos para pagar a los ganadores.

Pretensiones salariales

Tras el anuncio de Menchaca, “El poder del amor” creó una aplicación para que los seguidores del reality voten por sus participantes favoritos, para que puedan ser tomados en la nueva temporada.

Una de las competidoras que cuentan con mayor apoyo es Shirley Arica, quien no ha descartado su regreso al reality. Sin embargo, la modelo peruana dio a entender que tendrían que ofrecerle un mejor salario. Lo que sorprendió es que la ‘Chica Realidad’ dijera que Nicola Porcella iba a ser parte del programa internacional.

A diferencia de Shirley Arica, que ya era famosa antes de ir a “El poder del amor”, otras lograron fama gracias al reality y por eso aceptaron sueldos menores. Pero, si regresan, tendrían que recibir mejores remuneraciones, según ella.

La ecuatoriana Natalie Carbajal tampoco descartó regresar a “El poder del amor”, mientras que Melissa Gate fue tajante al asegurar que no volverá al reality porque no la pasó bien en Turquía. “No me gustó cómo me trataron (…). Además, me quedaron debiendo plata. Tuve que hacer un escándalo para que me pagaran”, reveló en Instagram. Tampoco regresarían Mare Cevallos y Andreína Bravo por sus contratos en casas televisoras. Lo mismo pasaría con Don Day y Elizabeth Cader, pues ellos se escaparon del reality.