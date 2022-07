Diego Bertie le responde a Magaly Medina tras cuestionarlo: “Estoy cantando mejor que antes”

“¡Ataca, ataca, vamos!”, dice un risueño Diego Bertie al iniciar la conversación. Segundos después, el actor de 54 años se muestra ilusionado porque su show “Días de furia” tendrá una segunda temporada, que inicia este martes 5 de julio. Las presentaciones seguirán los días 12, 19 y 26 en la Estación de Barranco.

Diego Bertie seguirá con su show "Días de furia" todos los martes de julio. Foto: Difusión

En esta entrevista, Diego Bertie habla de la nueva temporada de “Días de furia”, del disco que lanzará este 2022 y hasta de Magaly Medina, quien opinó sobre un reportaje que hicieron en su programa y cuestionó al actor y cantante con frases como “no es el de antes” o “Fito (Páez), donde estés, ¡perdónalo, porque no sabe lo que canta!”.

―Arrancaste tu show con cuatro fechas, ahora serán dos meses. ¿Te lo esperabas?

―La verdad tenía mucha ilusión de volver a ponerme en contacto con el público y creo que eso se ha dado de manera mágica. La gente realmente disfruta el espectáculo de principio a fin; cantan, bailan. El espectáculo dura dos horas, pero piden más. Entonces, es una mezcla entre mis ganas de volver y las ganas de la gente de cantar y reencontrarse con su música. Hay de todo, o sea, yo interpreto temas míos, de Imágenes, de Soda Stereo, de Los Prisioneros, de Alaska, de Los Abuelos de la Nada, de Charly García. Es un viaje por toda una generación. También hay gente joven, porque las personas siguen escuchando toda esa música.

―La gente que fue a la primera temporada, ¿puede ir a la segunda y encontrar algo nuevo?

―Sí, para empezar siempre hay invitados sorpresas. Muy pronto voy a tener a Patricio Suárez-Vértiz y vamos a cantar una canción de Pedro (Suárez-Vértiz). También una mía y una de él. Por el mes de julio vamos a realizar un homenaje a la música peruana con una versión nuestra de la canción emblemática “Contigo Perú”. Yo mismo me voy sorprendiendo cada semana, porque no tengo nada planificado. Ni siquiera teníamos estas presentaciones de julio pactadas. Hay canciones que vamos cambiando, pero básicamente la estructura del espectáculo es la misma.

―¿Crees que la TV ha ayudado a que la gente no se olvide de tus canciones, ya que has estado varios años ausente en la música?

―En realidad, ha sido la radio. La radio siempre ha tocado “Imágenes” y “Qué difícil es amar” . La gente que escucha Radio Oxígeno, Radio Oasis y Rock del recuerdo siempre ha estado familiarizada con mi música. En todo este tiempo que yo no he estado presente mi música ha seguido teniendo vigencia. Y esa también ha sido una de las razones por las que me ha animado a volver.

Regresó para quedarse

―¿Este regreso a la música es circunstancia o hay Diego para rato?

―Yo espero que sí. Ya me amisté con la música, estuve un poco alejado. Eso no significa que voy a dejar de actuar. Estoy por hacer una película y por ahí vuelvo a la televisión, no lo sé. No lo tengo planeado. Tengo propuestas para teatro también. Pero en este momento estoy concentrado en sacar adelante ese proyecto que requiere de mucha concentración. Las presentaciones son demandantes y desgastantes, sobre todo para mí que he estado fuera de training. Esto no significa que el show esté mal, al contrario. Antes quizá podía hacer cinco funciones seguidas. Ahora hago una y necesito un par de días para reponerme (risas). Pero todo bien.

Diego Bertie feliz por la segunda temporada de su show "Días de Furia". Foto: Difusión Javicho Rivero

―¿Qué es lo nuevo que vas a mostrar a tu público?

―Estoy grabando música nueva. Estoy regrabando canciones con “Imágenes”. Acabamos de grabar “Los buenos tiempos”, que pronto va a salir en Spotify. Hemos grabado una canción inédita que se llama “No quemen la ciudad” que también está en la plataforma. Voy a lanzar una canción con Augusto Madoño, hemos hecho un vídeo lindo en Bolívar. Entonces, no es solamente las canciones antiguas, sino que se viene un disco entero (Río XXX) de nueve canciones , a pesar de que la forma del disco ya no funciona. Es un disco que grabé en Río de Janeiro en el 2003, pero nunca salió. Estoy regrabando. Este disco tiene todo. Tiene rock, como el que está acostumbrado a la gente a escucharme; tiene soul, tiene R&B y un poco de electrónica. Es un disco que está hecho para que se escuche entero.

―¿Por qué lo cambiaste?

―Lo que yo quisiera hacer con la música ha ido variando. El disco lo he regrabado con otra producción. Son las mismas canciones, pero con unas versiones 2022, producidas por Manuel Carrión leca y por Augusto Madueño. El anterior disco fue producido por un productor brasileño y le dio una onda pop como Luis Miguel. Y, en realidad, mi onda es más rock y pop.

―¿Tu disco está dirigido para las nuevas generaciones?

―Ojalá, eso sería lindo. (En el disco) hay una unidad, hay un concepto de producción. Es como un viaje por varias etapas y sensaciones de mi experiencia desde que viví en Río (Brasil).

El amor bonito

―A 25 años del estreno de “Qué difícil es amar”, ¿por qué crees que la canción sigue vigente?

―Diversas generaciones la han escuchado, la radio ha ayudado mucho definitivamente. “Qué difícil es amar” es una canción que todo el mundo se sabe y también creo que la pandemia le dio una relevancia y una profundidad mayor a la canción. Mucha gente la usó con un himno para animarse. O sea, todo el mundo quería que el sol salga de nuevo y seguir viviendo y sacar lo mejor que uno tenía afuera. Y qué difícil nos hace la vida poder amar tranquilos, porque tenemos tantos problemas encima, ya sean políticos, emocionales, familiares y laborales.

―¿Qué es lo más difícil para ti?

―Lo difícil es creer que el mundo va a mejorar y sobre eso construirte un amor; es difícil. No porque sea difícil el sentimiento de amar, sino que la vida nos lo hace complicado a veces.

―¿A tus 54 años, ya puedes decir que aprendiste a amar de la forma correcta?

―Amar de verdad es amar en libertad, y no me refiero a la libertad de que cada uno haga lo que le dé la gana, o que no exista la fidelidad o compromiso, sino que el verdadero amor es la libertad y la felicidad del otro. Y eso debe ser lo principal, no sentir que la otra persona te pertenece o tienes que engancharte de alguna manera no saludable. Creo que, cuando te puedes reír con una persona, burlarte de tus falencias o cuando puedes sorprenderte de las cosas lindas de la vida y superar las negativas; eso es amor para mí. No es ese “estoy contigo, entonces me perteneces y tenemos que estar siempre hasta que la muerte nos separe porque así tiene que ser”. Si llegas a eso, qué lindo, lo lograste. Hay mil formas de amar y, a veces, no necesariamente el tiempo, la duración o publicar tu amor; lo hace más sólido.

Se defiende

―Magaly Medina justo emitió un reportaje en el que indica que tu voz te traicionó en una de tus presentaciones. ¿Cuidas tus cuerdas vocales?

―Claro. Como comprenderás el clima no es tan favorable. Ese día estaba un poquito ronco, pero si le preguntas al público, creo que la pasó súper bien. Si hubiera sido un mal show, hubiera sonado mal. No lo hubieran disfrutado. Tú sabes cómo es Magaly. (Los de su programa) fueron a ver el show, estuvieron felices, me entrevistaron, no comentaron nada, pero yo mismo dije “disculpen si estoy un poquito resfriado” y se agarraron de ahí, ni siquiera se agarraron de algo que sonó.

―¿Por qué no lo aclaraste?