Juliana Oxenford a autoridades tras sentencia de John Kelvin: “Pónganse las pilas siempre”

Juliana Oxenford se sumó a la lista de personajes que se manifestaron sobre la sentencia de 21 años de pena privativa de la liberta a John Kelvin tras haber sido hallado culpable de los delitos de violencia física y violación sexual en agravio de su expareja Dalia Durán.

En una jornada más de su noticiero nocturno, “Al estilo Juliana”, la periodista se refirió a la pena que recibió el cumbiambero y aseguró que el tema ya no solo compete a programas de espectáculos porque ya se tornó legal y hay un castigo de cárcel para el agresor en cuestión.

“Acá no vamos a ponernos a cuestionar si ella lo perdona o no. Entendemos que hay una especie de codependencia emocional que no nos compete, pero sí a la justicia determinar hasta qué punto y cuánto tiempo tiene que estar este sujeto en la cárcel para pagar por los delitos cometidos”, dijo en un inicio la mujer de prensa.

Juliana Oxenford felicita celeridad del caso

Tras ello, Juliana mencionó el período de tiempo que John Kelvin pasaría tras las rejas cumpliendo condena por sus malos acciones y la reparación civil de 10.000 que tendrá que abonar este, y celebró que las autoridades a cargo hayan actuado con la rapidez que el caso requirió.

“Saludo y aplaudo la celeridad con la que la Fiscalía, el Ministerio Público, y el Poder Judicial atendieron este caso, la denuncia de Dalia Durán, y pusieron en buen resguardo a los hijos”, acotó Oxenford.

Juliana Oxenford hace petición a autoridades

No obstante, su declaración no terminó ahí. La periodista tomó unos segundos más de su programa para exigir a las entidades gubernamentales que sancionan casos de violencia contra la mujer que presten igual atención a otras denuncias de esta índole.

En esa línea, la periodista lamentó que solo atiendan casos de delitos de odio contra mujeres cuando la situación llega a ser un tema mediático, como el caso de agresión que sufrió Dalia Durán.