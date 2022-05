Paloma de la Guaracha agradecida con Susy Díaz tras regresar de Italia: Me ayudó con 200 euros

Susy Díaz ha demostrado ser una buena amiga con Erika Luz Palomino, más conocida como Paloma de la Guaracha, quien retornó al Perú después de vivir varios meses por Europa. Como se recuerda, ella apareció en el programa de Magaly Medina para pedir que la ayuden a regresar al país, pues no contaba con dinero para cubrir todos sus gastos en Italia.

Tras recibir el apoyo de la excongresista, Paloma de la Guaracha aseguró que todas las rencillas han quedado en el pasado y ahora está muy agradecida con la madre de Flor Polo.

“Gracias a Dios, Susy me ayudó, porque cuando yo cambié mi pasaje, porque al final yo pagué mi pasaje, la penalidad por el cambio me cobraron 200 euros y Susy, mi amiga, me ayudó con eso, eso sí”, expresó en entrevista con La República.

Walter Obregón habría agredido físicamente a empresaria

De acuerdo a la mejor amiga de Flor Polo, Yali, Susy Díaz decidió terminar su relación con Walter Obregón luego de que este la golpeara. El 28 de abril, en entrevista con “Amor y fuego”, la joven contó que fue testigo de las supuestas agresiones que sufrió la exparlamentaria a manos de su expareja. “El la cogió muy fuerte y la agredió. Por eso, ella ya no quiere saber absolutamente nada de él”, precisó. Las revelaciones dejaron consternados a los conductores del programa. “Susy, que sale tan empoderada, me llama la atención que permita algo así”, mencionó Rodrigo González.

Susy Díaz cuenta que Flor Polo se gastó lo que heredó de su papá

Luego de acusar a Néstor Villanueva de violencia física contra la animadora, Susy Díaz contó para “América hoy”, en el programa del 28 de abril, que Flor Polo se gastó el dinero que heredó de su papá Augusto Polo Campos, monto que ascendía a US$ 100.000. “Flor ahora no tiene nada, tiene una deuda en el banco. No le queda ni un sol. Sobre la herencia, ella sabe en qué lo ha gastado. Ella tiene un departamento en Los Olivos y lo está pagando por 10 años”, acotó.