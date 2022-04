¿Qué fue de Fernando Bakovic, el recordado padre Manuel de “Al fondo hay sitio”?

Si hablamos de “Al fondo hay sitio”, también recordamos a Fernando Bakovic, el popular padre Manuel de la exitosa serie de América Televisión. A propósito de su ausencia en esta segunda temporada, entérate qué fue del actor nacional tras el final de la ficción.

¿Qué hizo Fernando Bakovic luego de “Al fondo hay sitio”?

Fernando Rolando Thomklinstons De Bakovic interpretó al padre Manuel desde la primera hasta la última temporada de “Al fondo hay sitio”. Su personaje fue uno de los más queridos de la ficción nacional de América Televisión.

Hincha de Universitario de Deportes, comparte en sus redes sociales su amor por la camiseta crema. Además, muestra los proyectos que realiza en torno al arte.

Fernando Bakovic es un actor nacional. Foto: difusión

Fernando Bakovic fue afectado por la pandemia

La llegada de la pandemia afectó al actor en el ámbito laboral, ya que es parte de la población vulnerable. Durante la cuarentena dijo haber sentido frustración por no poder conseguir trabajo.

Sin embargo, fue llamado para la serie “Aislados”, producción de Movistar, y en una entrevista expresó su gran satisfacción. “A pesar de que no llego aún a la edad, pues tengo 60, me sentía frustrado porque no me llamaban para las producciones”, apuntó el intérprete peruano.

“A todos los mayores prácticamente nos han mandado al asilo antes de tiempo (risas) por culpa del virus. Sé que lo hacen para protegernos, pero llega a ser frustrante. Afortunadamente, me consideraron para estar en ‘Aislados’, donde he podido trabajar con todos los protocolos”, agregó.

¿Fernando Bakovic reaparecerá en “Al fondo hay sitio 2”?

La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” está en su etapa de grabación. En los detrás de cámaras se puede ver al elenco original como Erick Elera, Magdyel Ugaz, Yvonne Frayssinet, Mónica Sánchez, entre otras figuras.

No obstante, no se pudo apreciar a Fernando Bakovic. De momento, no se sabe si estará o no en esta segunda parte de la serie que alcanzó picos de rating.

Fernando Bakovic en "Al fondo hay sitio". Foto: captura de América TV

Películas y series donde participó Fernando Bakovic

El intérprete ha sido parte del elenco de “El último bastión” (2019). En 2017, protagonizó la ficción de Roger del Águila llamada “Mafiosa”.

Fernando Bakovic no se ha deslindado de América Televisión. Tras “Al fondo hay sitio”, apareció en otras producciones del canal como “Señores papis” y “Maricucha”.

Fuera de ello, integró el cast de “Aislados, la serie” (2020), ficción de Movistar que relata momentos resaltantes de la pandemia del coronavirus en el país.