Aaron Picasso sobre el nuevo ‘Jaimito’ de “Al fondo hay sitio”: “Respeten al nuevo actor”

Aaron Picasso es uno de los personajes más queridos de “Al fondo hay sitio”. Durante las primeras temporadas interpretó a ‘Jaimito’ y se ganó rápidamente el cariño del público. Ahora, alejado del personaje, recuerda con nostalgia aquellos tiempos y dio algunas revelaciones sobre la nueva temporada 2022.

El actor que interpretó al primer Jaimito de Al fondo hay sitio se convirtió en youtuber. Foto: Instagram

Amistad con Erik Elera

Aaron Picasso recordó a Erick Elera, con quien compartió escenas durante varias temporadas.

“Tenemos una bonita amistad. Él es una gran persona, al igual que muchos compañeros más, como Junior (Silva), siempre han estado ahí para darme consejos, apoyarme, y conversando”, expresó en entrevista con un medio local.

Aaron Picasso no pasó casting

Aaron Picasso audicionó para volver a interpretar a ‘Jaimito’ en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, sin embargo, no logró pasar el casting. En la entrevista, contó cómo se desarrolló la nueva convocatoria.

“Fue más reducido, a comparación del primero que eran 500 niños (para el rol de ‘Jaimito’). Tenía todas las ganas de estar”, dijo el actor sin antes precisar que no sabe cuáles fueron los motivos.

“Cada vez que me hacen esta pregunta yo respondo de la misma manera, que es que, el público me escuche: Al actor que tenga que interpretarlo lo respeten. No es fácil y cada persona va a hacer lo máximo para poder llegar a ustedes (los fans) con mucho cariño”, agregó a El Popular.

Envía mensaje al nuevo ‘Jaimito’

Pese a no poder reinterpretar su personaje, le envió la mejor de la suerte al actor que dará vida al joven González. “El público los espera con muchas ansias y no va a decepcionar. Nunca decepcionaron y esta no va a ser la excepción”, comentó.

Por otro lado, señaló que no descarta seguir intentando volver a darle vida a ‘Jaimito’. “La posibilidad está abierta”, agregó.