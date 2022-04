Magaly a Aldo tras defender a Óscar del Portal: “Mentiste descaradamente por tapar a tu amigo”

El último martes 26 de abril, Magaly Medina arremetió contra Aldo Miyashiro tras mostrar en su programa documentos que probarían la supuesta infidelidad de Óscar del Portal a su esposa Vanessa Químper con Fiorella Méndez.

La presentadora de “Magaly TV, la firme” explicó que ella no buscaba un ‘ampay’ del conductor de “La banda del chino”, sino del comentarista deportivo, ya que había escuchado varios rumores sobre una relación clandestina con Fiorella Méndez.

Al ver que no consiguió las imágenes que delatarían una infidelidad, el equipo de investigación dio con los documentos que confirmarían que Óscar del Portal y Fiorella Méndez habrían tenido encuentros en el hotel Britania.

Tras esto, Magaly Medina se dirigió a Aldo Miyashiro, ya que el actor salió en defensa de su amigo y dijo que este jamás había engañado a su esposa.

“A mí lo que me causa extrañeza es que Miyashiro salió muy seguro de sí mismo a decirnos mentiras sobre Óscar del Portal. Si así pudo mentir, con esa cara de serio, que más de lo que dijo allí será mentira. Mira, Miyashiro, cómo la vida nos da la respuesta, si todo esto (documentos) es así y pasó, pues tú nos mentiste descaradamente por alcahuetear y tapar a tu amigo de juergas, todo tu discurso no lo creí nada y tenía razón, mi intuición me dio la razón”, dijo la conductora.

Magaly Medina a Aldo Miyashiro: “Érika no volverá contigo”

Tras escuchar las primeras entrevistas que Érika Villalobos dio luego de la infidelidad de Aldo Miyashiro, Magaly Medina cree que la actriz no le dará otra oportunidad al conductor de televisión.

“Lo ha dicho claramente. Miyashiro, escucha, ella no va a regresar contigo. Ella da a entender que no es de rencores, le gusta cerrar etapas. Esos mensajes son más que directos, ya no necesita decir más cosas. (Érika) debe tener una mezcla de sentimientos”, mencionó.

Magaly Medina critica a Aldo Miyashiro: “Tú decidiste ser infiel”

Tras sacar a la luz el ‘ampay’ de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y escuchar el discurso del conductor, Magaly Medina señaló que el responsable de haber terminado con su matrimonio fue él.

“Si tú decidiste estar con esta chica, serle infiel a tu esposa con esta mujer, asumes ahora las consecuencias, lo que viene (…) Nosotros solo hemos visto unas imágenes, no hemos visto qué pasó antes”, señaló.