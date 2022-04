Dalia Durán se solidariza con Flor Polo: “Tienes la ventana abierta si deseas un consejo”

Dalia Durán visitó el set de “América hoy”, el miércoles 27 de abril, donde habló sobre las recientes acusaciones de violencia por parte de Néstor Villanueva contra Flor Polo. En este caso, la exconductora de “Porque hoy es sábado con Andrés” no dudó en ofrecerle todo su apoyo a la hija de Susy Díaz, pues aseguró haber pasado lo mismo con su expareja John Kelvin.

Además, la cubana afirmó que el maltrato hacia la empresaria se debe a que el cumbiambero le está siendo infiel. Tras ello, contó su caso con el padre de sus hijos.

“Cuando suceden este tipo de situaciones como que el hombre te empieza a maltratar físicamente y psicológicamente, siento, en mi experiencia, que viene por un tema de infidelidad, porque cuando los hombres empiezan a actuar de esa manera: que te empiezan a insultar, se ponen de mal humor y no soportan verte, es porque afuera están teniendo otras cosas. En mi experiencia, es lo que me pasó, y yo me atrevería a decir que es lo mismo que está pasando Florcita” , señaló con relación a su propia experiencia.

Modelo respalda a Flor Polo

Los conductores del magacín de América TV se conmovieron con los duros momentos que viene atravesando la animadora. Por eso, se unieron para ofrecerle todo su apoyo junto con la psicoterapeuta Lizbeth Cueva. Por otro lado, la también cantante se sumó a la causa y reveló que está dispuesta a brindarle alguna recomendación a la hija de la exparlamentaria. “ Yo también me solidarizo totalmente con Flor, tienes la ventana abierta si deseas escribirme o si deseas un consejo” , mencionó.

Dalia Durán se pronuncia tras audiencia con John Kelvin

La exconductora contó detalles de lo que fue la audiencia con John Kelvin, la cual se realizó el lunes 25 de abril. Dalia Durán resaltó que el cantante le pidió perdón, pero no cree en sus disculpas. “Solo él sabe si sus palabras son sinceras, no podría decirte que creo en él, solo sus acciones demostrarán con el tiempo si realmente está arrepentido. Mis sentimientos son de pena, porque no entiendo cómo un hombre con tanto futuro pudo echar todo a la borda”, acotó para Trome.

Dalia Durán no cree en las palabras de arrepentimiento de John Kelvin. Foto: Dalia Durán/Instagram

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que está involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en ofrecer información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).