La función debe continuar. A pesar de que Érika Villalobos se haya visto envuelta en una serie de polémicas tras destaparse el ampay de su esposo Aldo Miyashiro con la exreportera Fiorella Retiz, la actriz ha salido al frente para brindar entrevistas sobre su nueva obra teatral “Todos vuelven”, pero procura evitar hablar sobre el tema de la infidelidad.

El día de ayer, 25 de abril, el youtuber Carlos Orozco publicó su entrevista con Villalobos titulada “Palabras de mujer”. Conversaron por casi una hora de diferentes temas, como su carrera artística, aunque de una forma ambigua también le preguntó sobre lo sucedido recientemente.

En una de las interrogantes, Orozco le consultó si no le molestaría a Érika Villalobos ver que, tras cada función de su nuevo proyecto, reporteros la estén esperando para que declare sobre la polémica del ampay.

“Si yo quiero, no contesto, es lo que normalmente hago. A mí no me gusta hablar de mi vida, la gente piensa que yo tengo que darles una explicación, yo no he sido escogida por el pueblo , quizá un político, yo no, yo siempre hablo de mi vida cuando quiero hablar”, expresó Érika Villalobos.

Érika Villalobos ignora las críticas en TV porque asegura que no la conocen

En otra parte de la entrevista, Érika Villalobos reveló que no le afecta los comentarios esparcidos sobre ella, pero expresó que si involucran a su familia, el panorama cambia. “Me molesta cuando se meten con mi familia, cuando graban a mis hijos, se paran afuera de la puerta de mi casa, con mis hijos no, ahí sí puedo perder los papeles”.

Asimismo, Carlos Orozco le consultó sobre si se le hacía difícil guardar silencio ante el escándalo, con las especulaciones entre la situación de su matrimonio con Aldo Miyashiro. La protagonista de “Locos de amor” aconsejó al público exigir información verdadera y no creer todo lo que se dice.

“No simplemente porque alguien lo dijo en la televisión es verdad, me refiero a ciertas cosas, hay algunas que son evidentes , pero hay otras que la gente se las cree solo porque alguien las dijo en televisión y la mayoría de veces no es verdad”, agregó Érika.

Por último, dijo que el silencio siempre será la mejor forma de reaccionar. “No me conocen a mí, yo estúpida no soy, pero la gente habla como si sí , entonces...”.

Érika Villalobos también conversó con Gianella Neyra

En una promoción del nuevo programa de Latina “Arriba mi gente”, se puede ver a la actriz Érika Villalobos conversando con la conductora Gianella Neyra.

Érika Villalobos declara luego de que Aldo Miyashiro fuera captado siendo infiel. Foto: captura Latina

“Con todos estos dolores que te ha tocado vivir, ¿sientes que tú, Érika, que estás más fuerte?”, le consultó la pareja de Cristian Rivero. “Estoy más fuerte”, fue la contundente respuesta de Érika Villalobos. El estreno del nuevo programa ya ha generado bastante expectativa.