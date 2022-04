¿Quién es Luz Castillo, la mujer captada besando a Miguel Hidaldo, ex de Tilsa Lozano?

Miguel Hidalgo, expareja de Tilsa Lozano, nuevamente saltó al escaparate tras ser captado besándose con una misteriosa dama en una discoteca. Estas imágenes fueron difundidas en el portal de Instarándula donde se le ve al popular ‘Miguelón’ muy cariñoso con dicha mujer.

Como se recuerda, el padre de los hijos de la ex Miss Colita, hace unos años fue ampayado en el 2018, por lo que terminó su relación con la modelo y se alejó del mundo farandulero.

Hasta hace unos días, la identidad de la mujer que acompañaba a Hidalgo en la discoteca se mantenía en absoluta reserva. Sin embargo, recientemente se supo que Luz Castillo, la protagonista del candente beso que le dio a ‘Miguelón’, es nada más y nada menos que la expareja del futbolista Abel Lobatón.

¿Quién es Luz Castillo?

Luz Castillo Flores es el nombre de la dama que fue captada besándose apasionadamente con Miguel Hidalgo en una salsoteca de La Victoria. En sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram de describe como: chef, atleta y bailarina.

Sin embargo, aseguró que no quiere ser vinculada con el mundo del espectáculo, porque no le gustaría verse involucrada en un escándalo.

Luz Castillo Foto: Instagram

Luz Castillo es la expareja de Abel Lobatón

Según el programa de Magaly Medina emitido el miércoles 13 de abril, Luz Castillo fue pareja del futbolista Abel Lobatón quien en el pasado estuvo con Melissa Klug y tuvieron dos hijas: Samahara y Melissa.

En el informe que presentó la conductora de ATV, en el 2019, Luz Castillo estuvo de viaje junto al futbolista en Máncora.

“ Es algo pasado, tuve una relación con él de un año y medio, y allí quedó, decidí terminar con él. Por el mismo tema de la farándula, no me gusta esto y él era muy escandaloso con todos esos temas . No me gusta, a él le encanta vivir de eso, del escándalo”, contó para Magaly TV, la firme.

¿Qué dijo Luz Castillo sobre Miguel Hidalgo?

Al ser consultada sobre el ampay que protagonizó con el ex de Tilsa Lozano, Luz Castillo descartó tener una relación sentimental con Miguel Hidalgo y aseguró que por el momento solo se están conociendo, ya que no le gusta vincularse al mundo farandulero.