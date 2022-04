Gino Assereto responde a Lucía de la Cruz por críticas en su contra: “Agradecido por la mala vibra”

A lo largo de su carrera, Lucía de la Cruz ha destacado no solo por su gran talento en la música, sino también por no tener filtro alguno al momento de opinar sobre cualquier tema. Esto volvió a quedar demostrado en las últimas horas, luego que la cantante criolla emitiera una dura crítica hacia Gino Assereto por el monto de dinero que este cobra por cada una de sus presentaciones.

La intérprete de “Mal paso” aseguró que no pagaría de ninguna forma lo que el chico reality gana por sus shows. “ Yo no lo conozco, pero como empresaria sería demasiado estúpida para pagar 4.000 soles para que esté bailando como una *** o como un ***. Yo, en una discoteca, cobro 4.000 soles por cantar 35 minutos, y yo entrego mi espectáculo ”, indicó.

Gino Assereto respondió a las duras críticas de Lucía de la Cruz

Como era de esperarse, Gino Assereto se pronunció tras la difusión de estas duras palabras y, aunque no mencionó el nombre de Lucía de la Cruz, su mensaje fue claramente una respuesta a la criolla. El exesposo de Jazmín Pinedo utilizó las historias de su cuenta de Instagram para expresar su sentir.

Gino Assereto se manifestó tras las duras críticas de Lucía de la Cruz. Foto: captura Instagram

“ Me siento agradecido por las oportunidades que me da la vida, agradecido por el trabajo que tengo y por lo que hago como función para seguir en mi proceso en este mundo, agradecido por todas mis correspondencias. Agradecido por las opiniones, críticas, juzgamientos, agradecido por la buena y la mala vibra. El crecimiento empieza adentro, lo que muchos ven es temporal, eso no dura más de lo que dura tu estancia en el mundo, pero, si son felices, mis respetos, yo sigo en mis cosas regalando lo mejor de mí y siempre con todas las ganas de seguir adelante con amor ”, señaló.

Lucía de la Cruz criticó a Daniela Darcourt por su vestimenta al cantar el himno

Previo al duelo entre Perú y Paraguay por la última fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Daniela Darcourt tuvo la oportunidad de cantar el himno nacional ante todo el Estadio José Díaz. Pero, a pesar de su óptima presentación, Lucía de la Cruz apareció para criticar duramente a la salsera por su vestimenta al considerar que fue una falta de respeto.

“Simplemente, el himno se respeta y sobre todo el Perú, más que nada en el mundo entero: es nuestro país. Mira, yo no la vi a mi ‘hija’, pero si es que tengo que jalarle las orejas… Es que el himno nacional se canta con vestido, no con jean”, precisó.