Alondra García Miró se quiebra al denunciar caso de maltrato animal y busca hogar para perrita

¡Indignada! Alondra García Miró no pudo ocultar su preocupación al denunciar un caso de maltrato animal. La modelo se mostró conmovida al hablar de una perrita que había sido golpeada y pidió urgente un hogar para ella.

A través de sus redes sociales, la ex chica reality mostró su malestar ante este caso y mencionó que no puede creer que haya gente que no tenga piedad con los animalitos. “¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Ayúdenme a difundir, alguien tiene la dirección…”, expresó.

Alondra García Miró pide rescate para la perrita

Frente a este escenario, Alondra García Miró llamó al grupo animalista Esperanza Callejera, cuyos miembros inmediatamente fueron al rescate de la perrita.

“Ya llamé y rescataron a la perrita. La están curando y cuidando. La llevaron a la veterinaria y le van a hacer exámenes. Está toda golpeada y temblando. Aún no quiere comer. La van a cuidar mientras se recupera para luego buscar un hogar donde le den mucho amor”, contó, y aseguró que ha denunciado ante la Fiscalía a los maltratadores. Asimismo, pidió un nuevo hogar.

Alondra García Miró asistió a matrimonio sin Paolo Guerrero

En “Amor y fuego” se rumoreó sobre una supuesta ruptura entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero debido a que la modelo viajó a Punta Sal para el matrimonio de una amiga. Asimismo, se mencionó un ‘privadito’ donde estuvo el futbolista sin su pareja.

“Es como un ‘privadito’ dentro de un restaurante; la fecha, no podemos decirla. Yo no veo a Alondra (García Miró) aquí, ni a Valery (Revello)”, destacó Rodrigo Gonzales tras ver el video en vivo. Pero los supuestos problemas que existirían entre ambos no son nuevos. Desde hace varios meses se habla de una posible crisis entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró.