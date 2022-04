Alejandro Sanz inquieto por la situación de los niños en la guerra entre Ucrania y Rusia

Alejandro Sanz se ha caracterizado por ser un cantante dedicado a su trabajo como artista; sin embargo, la coyuntura bélica y política que están atravesando los países de Ucrania y Rusia le ha parecido realmente preocupante y no ha dudado en expresar su completo rechazo a las medidas que están optando los grupos armados de bandos.

El español se contactó con UNICEF para dar a conocer su postura. Foto: Alejandro Sanz/Instagram

Es por ello que el intérprete de “Corazón partido” participó de un IG Live con Juan Haro, quien es un portavoz de UNICEF que fue retirado de la ciudad de Leopolis ubicado en el espacio que quiere ser invadido. En dicho espacio de comunicación público, el músico conoció la realidad de los infantes en este conflicto expresado en cifras puntuales que develan la triste realidad de las consecuencias de un conflicto como el que estamos siendo testigos.

En ese sentido, el cantante Alejandro Sanz afirmó: “Nos mueven el piso estas cosas (…). A la desesperación se unen las carencias, la rabia, el miedo… esa serie de emociones que juntas es terrible”. Además, acotó que “no hay guerras mejores ni peores” y que una de las cosas que más primaban para concientizarnos sobre el tema era que los menores de edad sientan que “estamos con ellos, de verdad”.

Desde que inició la guerra hasta el momento se conoce que entre muertos y heridos hay más de cien menores de edad, pero eso no es todo, sino que el 60% de todos los que siguen vivos están sufriendo el desplazo de manera interna y externa. De esa forma, tenemos a 2,8 millones de niños que han tenido que migrar del país buscando asilo en y 2,5 millones, que fueron llevados a otro lugar dentro de su misma jurisdicción. Como parte del apoyo, los representantes de UNICEF han tomado cartas en el asunto y están enviando más de 100 camiones que contienen más de 1200 toneladas de productos de primera necesidad como kits de aseo, kits de medicina, kits educativos, kits de recreación, ropa y más.

Alejandro Sanz reaccionó al tema que Residente dedicó a J Balvin

El español Alejandro Sanz se pronunció, luego de que saliera a la luz el tan esperado tema del reggaetonero puertorriqueño Residente en donde se explaya al detalle para referirse a su compañero J Balvin, con quien tuvo un cruce de palabras vía redes sociales hace algunos meses.

Alejandro Sanz se pronunció tras canción de Residente y Bizarrap. Foto: captura de Twitter

En ese sentido, el baladista aseveró: “Acabo de ver una asesinato cometido por un lápiz”. Junto a la frase la acompañó con un emoji del útil del que hablaba. Al igual que el cantante, muchos otros artistas se pronunciaron al respecto con la finalidad de expresar lo que sentían, después de dicha manifestación.

Alejandro Sanz y J Balvin tuvieron inconveniente en La voz México

Entre los músicos no todo es color de rosa y no siempre se forman amistades. Las personalidades y formas de pensar hacen que cada artista de junte con otros compañeros con los tengan ideas más afines. En esta oportunidad. recordaremos la vez en que el cantante urbano J Balvin tuvo un comentario no tan grato para el músico romántico en el año 2016.

En dicho año, ambos eran jurados del programa musical La voz México y el español Alejandro Sanz empezó a corear una de sus canciones. Lo que llamó la atención de todos fue escuchar al colombiano cuestionarle: “¿No vino el que canta por ti?”, lo que obtuvo como respuesta del intérprete de “Amiga mía”: “Parece ser que el tinte te ha traspasado el cuero cabelludo y te ha afectado un poquito. Tú, como ni siquiera cantas, no debes de tener a nadie que cante por ti”.