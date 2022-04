¿Quiénes son los artistas que compiten con Tony Succar en los Grammy 2022?

Sigue dejando el nombre del Perú en alto. El percusionista y productor Tonny Succar formará parte de la nueva gala anual de los Grammy 2022, evento del cual no es ajeno, ya que en 2019 se hizo acreedor a dos gramófonos con las categorías productor del año y mejor álbum de salsa.

Hace seis años, el exjurado de “Yo soy” fue descalificado por la organización estadounidense cuando presentó su álbum “Unity: the latin tribute to Michael Jackson”, donde versionó con sonidos latinos varios temas del ‘Rey del pop’, debido a que presentó más canciones en inglés que es español.

Sin embargo, ahora, los Premios Grammy le vuelven a abrir las puertas para que compita en la categoría mejor disco de música tropical junto a grandes del género. Conoce en esta nota todos los detalles que necesitas saber para poder ver al artista nacional brillar en una de las galas más importantes del mundo.

Tony Succar ganó dos Grammy en 2019. Foto: difusión

PUEDES VER: Tony Succar ya tiene sus dos Latin Grammy en casa

¿Cuándo son los Grammy 2022?

Este domingo 3 de abril se llevará a cabo la celebración de la 64.ª edición de los Premios Grammy 2022 en el exclusivo MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Tendrá como invitados a más de una centena de los artistas más influyentes y se rendirá un homenaje a sus trabajos.

Tony Succar emocionado por ser nominado a los premios Grammy 2022. Foto: Tony Succar/Instagram

¿Con quiénes compite Tony Succar en la categoría mejor álbum tropical latino?

El productor Tony Succar presenta su trabajo titulado “Live in Perú”, concierto grabado en vivo en el Teatro Nacional en febrero del 2020 y cuenta con 19 temas, el cual incluye a decenas de artistas nacionales invitados como Gian Marco Zignago, Daniela Darcourt, Grupo 5, Christian Yaipén, César Vega, entre otros.

Tony Succar competirá contra artitas como Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa. Foto: Tony Succar/Instagram

La nueva producción contiene covers convertidos en salsa y algunas de las famosas canciones que se pueden escuchar son: “Será que no me amas” de Luis Miguel, “A puro dolor” de Son by four, “Uptown funk” de Mark Ronson, y mucho más. De esta forma, este disco se convierte en el más apegado a sus raíces en su trayectoria artística al mezclar los sonidos del landó, festejo, salsa y cumbia.

A continuación, te presentamos a los artistas con quien competirá Tony Succar.

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Rubén Blades es uno de los grandes referentes en la música tropical desde los años 60. En esta ocasión se une a sus paisanos panameños Roberto Delgado & Orquesta en su nuevo disco llamado “Salswing!” , que une lo mejor de salsa y el jazz. A fines de año comenzará con su tour.

Aymée Nuviola

De La Habana para el mundo, la sonera de 49 años Aymée Nuviola se halla en los ritmos de la guaracha, el son, el mambo y la charanga. Su más reciente trabajo está titulado como “Sin salsa no hay paraíso” , el cual la ha llevado a ser nominada por cuarta vez en los Grammys. A inicios del 2020 recibió su primer gramófono en la categoría mejor álbum latin jazz por su trabajo “A journey through cuban music”. En su nueva producción cuenta con la colaboración de las artistas colombianas Majida Issa y Paula Arena.

Gilberto Santa Rosa

Mejor conocido como ‘El caballero de la salsa’, el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa cuenta con una larga trayectoria en el rubro artístico al tener en su haber cinco Premios Grammy y es consciente que al género de la salsa le hace falta una mayor difusión. En esta oportunidad, compite con el disco “Colegas”, que contiene 16 colaboraciones con otros grandes como Tito Nieves, Tito Rojas, Choco Orta, entre otros.

Horario de los Premios Grammy 2022

En Perú, la alfombra roja de los Grammy 2022 iniciará a las 6.30 p. m., mientras que la ceremonia recién dará inicio a las 8.00 p. m.

Nominaciones a los Grammys 2022. Foto: Twitter

Grammys 2022: canal de transmisión

Las cadenas televisivas TNT, Univisión y CBS serán los canales oficiales que transmitirán los Grammy 2022 alrededor del mundo. Sin embargo, también podrás conocer todos los detalles del magno evento aquí vía La República.