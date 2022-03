Giuliana Rengifo revela que fue vetada de ATV por orden de Magaly Medina: “No puedo entrar”

A mediados de noviembre del 2021, Giuliana Rengifo confirmó que mantuvo una corta relación con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina. No obstante, sus declaraciones no le cayeron nada bien al notario y a la conductora.

Tras varios meses de aquel altercado público, la cantante de cumbia reveló que fue vetada de ATV por orden de la conocida presentadora de televisión.

“Estoy vetada en ATV, no puedo entrar al canal y a su programa (de Magaly) nunca podría ir porque hasta donde he escuchado y sé... no pueden ni pronunciar mi nombre en ese programa. Eso es lo que me he enterado”, dijo Giuliana Rengifo a Trome.

“La última vez que acudí al canal fue para ir al noticiero matutino que conduce Fernando Díaz, fui a presentar mi tema y me dieron un buen tiempo para hacerlo, pero luego no he ido a ningún otro programa y siento que estoy vetada en ese canal”, añadió.

Giuliana Rengifo pide a Magaly Medina que le invite a su programa

Giuliana Rengifo señaló que es algo injusto que Magaly Medina le haya prohibido el ingreso a ATV. Y, a pesar de esta enemistad, la cantante peruana le pidió a la conductora de “Magaly Tv, la firme” que la invitara a su programa.

“Considero que es algo injusto porque yo vendo mi trabajo y mi música desde hace muchos años. No soy ninguna improvisada. Es más, (Magaly) debería invitarme a su programa, tendría el rating más alto de su vida, sin embargo, sé que no lo hará”, mencionó.

La cantante Giuliana Rengifo estuvo en boca de todos estos últimos días al revelar que mantuvo una relación con el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano. Foto: difusión

Giuliana Rengifo niega haber sido la amante de Alfredo Zambrano

Giuliana Rengifo aclaró que mantuvo una relación con el notario Alfredo Zambrano cuando este ya se había separado de Magaly Medina. “Lo que pasa es que la señora destruye todo siempre, pero me armé de valor porque soy una artista y una mujer intachable, jamás fui amante de nadie”, dijo en Amor y fuego.