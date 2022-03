María Pía Copello a Johanna San Miguel: “¿Por qué lo tuyo tiene que estar bien y lo mío mal?”

No hay tregua. María Pía Copello y Johanna San Miguel no tienen cuando acabar sus discusiones, debido a que es complicado que ambas conductoras lleguen a un consenso, aunque sea para cosas tan simples como nombrar un juego o reto.

La nueva pelea tuvo inicio cuando la también claun le pidió a la cantante que nombrara el concurso porque no le parecía que fuera la adecuada y pretendía burlarse. Explícitamente le dijo: “Di el juego tú”. En seguida, su compañera respondió: “¿Por qué lo tuyo tiene que estar bien y lo mío tiene que estar mal?”.

La respuesta de Johanna San Miguel fue tildarla de “víctima”, pero no esperó que María Pía Copello no se quedara callada y señalara: “Pero son estilos diferentes. Oye, yo he estado casi cuatro años acá, eh. No entiendo”. Finalmente, la actriz de teatro la acusó: “La llorona”.

Johanna San Miguel está orgullosa de su hijo por estudiar medicina

La conductora Johanna San Miguel contó a sus seguidores la profesión que eligió si primogénito en una extensa publicación detallando todo el amor que siente por él.

Johanna San Miguel comparte en redes sociales un tierno mensaje para su hijo. Foto: Johanna San Miguel/Instagram

En ese sentido, aseveró: “Y mi pequeño niño creció. Orgullosa de ti. Orgullosa de la hermosa carrera que elegiste: Medicina. Cuando me dijiste lo que querías estudiar no lo podía creer: ¡Medicina… cuánto orgullo!”.

Johanna San Miguel defiende a los competidores de EEG

La actriz Johanna San Miguel aprovechó para hablar sobre todos los chicos reality que trabajan en “Esto es guerra” para quitar la imagen que ellos hacen cosas sencillas en el programa.

De esa forma, indicó: “Hay un tema que hay que aclarar, porque ese estigma de que los ‘arma vasitos’... Esto no es así, es verdad que teníamos un juego donde armábamos vasitos (...) pero ustedes ni se imaginan que los chicos, todos los días, estén dando y dando (en los juegos), llega un momento que en el cuerpo se empieza a sentir (agotamiento), tengas la edad que tengas. Acá los chicos se esfuerzan, ellos tienen un entrenamiento para la competencia”.