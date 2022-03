Olga Zumarán logró superar el cáncer: “Lo primero que uno piensa es en la muerte”

Jovial, carismática y comprometida, así se puede describir a Olga Zumarán, una de las grandes figuras del espectáculo peruano, quien lleva más de dos décadas involucrada en la lucha contra el cáncer y que no pensó que un día tendría que pasar en carne propia este proceso al ser diagnosticada de cáncer de útero en primer estadio en septiembre del 2021, enfermedad que superó exitosamente.

Ahora se encuentra como embajadora de la campaña “Útero sin vergüenza” de la Liga Contra el Cáncer, en conmemoración al 26 de marzo, Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, y del cual se realizará una activación de prevención en el Parque de Exposición de Lima, donde la comunidad podrá acudir y participar de 11.00 a. m. a 2.00 p. m. de charlas educativas y chequeos ginecológicos preventivos para mujeres de forma gratuita.

También se realizarán revisiones preventivas en Pueblo Libre (av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (av. Nicolás de Piérola 727) hasta el 31 de marzo por una donación de 35 soles. Más información en la central telefónica 204-0404.

En una entrevista exclusiva para La República, la actriz que dio vida a Eva Olazo en la serie “Mil oficios”, Olga Zumarán, nos cuenta detalles de este episodio que marcó su vida, sus recuerdos en la pantalla chica, en el teatro y cuáles son sus próximos proyectos.

Olga Zumarán y la noticia que le cayó como un balde de agua fría

Desde siempre, la ex Miss Perú Mundo Olga Zumarán ha cultivado la cultura de prevención al realizarse chequeos médicos constantemente, hábito que tuvo que postergar durante más de un año debido a la llegada de la pandemia. “El año pasado, en agosto, fui a hacerme pruebas del papanicolaou, mamografía con el ginecólogo de la clínica”, afirma.

Recuerda cómo se sintió cuando el especialista le dijo que sus exámenes no habían salido bien. “Estuve muy preocupada. Cuando te dicen que tienes algún problema relacionado con el cáncer, lo primero que uno piensa es en la muerte. En primera instancia, el médico me dijo que tenía que hacer una biopsia. Así de trágico lo sentí”, precisa.

“Siempre he tenido esa idea de ir al médico para prevenir, siempre he estado ligada a los médicos, soy viuda de un médico, fue mi primer matrimonio. Entonces he tenido contacto con varios oncólogos, trabajo con la prevención”, comenta Olga Zumarán.

“Fui a ver los resultados el 7 de septiembre (2021) y ahí ya me esperaba con la noticia, estaba en unos primeros estadios y a tiempo”, narra la actriz, quien revela que le realizaron una cirugía, por ello no necesitó radioterapia o quimioterapia.

Olga Zumarán agradeció apoyo de médicos tras vencer el cáncer. Foto: Olga Zumarán/Instagram

En contra de los mitos y prejuicios alrededor del cáncer de cuello uterino

“A mí me han dicho que no diga mi nombre, que para qué estoy saliendo a los medios, contando de que estoy enferma de cáncer al útero. Yo no tengo por qué tener vergüenza ni ninguna mujer, si no al contrario: tenemos que luchar” , exclama Olga Zumarán.

Este mal oncológico es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres peruanas, según el último estudio elaborado por The Global Cancer Observatory (Globocan); sin embargo, debido a prejuicios, machismo o desconocimiento, cientos de féminas no se realizan el despistaje.

“Yo sé que puedo ser una influencia para las personas, que no tengan vergüenza y se hagan sus controles. Lamentablemente, en mi época no había vacunas, ahora ya existen vacunas contra el virus del papiloma humano. Así que siempre les digo a las mujeres que trabajen con la prevención, asistan a su ginecólogo sanas. Cuando nos agarra la enfermedad al principio todo tiene cura, salvas tu vida y eso es lo más importante”, asegura Olga Zumarán.

La ex reina de belleza se encuentra involucrada en la lucha contra el cáncer desde hace más de 20 años. Foto: Olga Zumarán / Instagram

¿Cómo Olga Zumarán dio el salto del modelaje a la actuación?

Pudo gozar tanto del mundo de la belleza como del arte. ‘Olguita’, como la llaman de cariño, tuvo la oportunidad de tener una beca en Televisa para estudiar actuación cuando participaba en México del Miss Universo junto a Lucía Méndez, Verónica Castro y Maribel Guardia. Se quedó en tierras charras desde 1978 hasta una parte de 1981, pero después regresó al Perú porque sus padres le dijeron que debía tener una carrera, por lo que terminó eligiendo Psicología.

A sus 61 años cuenta con una gran trayectoria tras empezar su carrera artística de la mano de Efraín Aguilar en la exitosa serie “Mil oficios” con el papel de “Eva Olazo”, personaje que caló en los peruanos y que hasta el día de hoy es recordada.

La recordada serie "Mil oficios" volvió a la pantalla chica cuando inició la pandemia por la COVID-19. Foto: Panamericana

“La misma doctora Magaly Malca, de La Liga Contra el Cáncer, se me quedó mirando (cuando la conoció) y ya le habían dicho: ‘Es Olga Zumarán’. Me dice: ‘Si supiera que le he contado a mi mamá que estoy tratando a Eva Olazo de ‘Mil oficios’ y su mamá le dice: ‘Dile a la Olguita que nosotros somos sus fans’”, recuerda esbozando una sonrisa.

Sus personajes en miniseries como “Mil oficios” y “Así es la vida” la siguen hasta el día de hoy

“Es el cariño que la gente agarra a los papeles. Es bonito saber que te recuerdan, te quieren”, añade Olga Zumarán. A pesar de haber triunfado en la pantalla chica, la actriz comenta que su verdadera pasión se encuentra en las tablas.

“Particularmente me gusta el teatro, sentir al público en vivo, esa sensación de que tu mismo libreto cada día es diferente. Tú puedes estar dos meses en el teatro y cada día es una sensación diferente, ahí no puedes repetir las escenas, es otra vivencia mucho más cálida”, comenta al recordar alguna de sus obras más exitosas: “Monólogos de la vagina”.

Olga Zumarán forma parte de la nueva película "Sugar en aprietos" pronto a estrenarse. Foto: Olga Zumarán/Ofelia Peru

Remarca que el mundo televisivo también es excitante, aunque la popularidad y la fama llegue a ser efímera. “Lo importante es que tú dejes la huella como una buena persona, un buen actor, un buen presentador para que te recuerden con cariño (...). Eso ya quedó en el libro del espectáculo, la enciclopedia como se dice y me da mucho gusto”, agrega.

Olga Zumarán envía un mensaje a la nueva generación de personajes en la TV peruana

La antes ‘Señora Perú' está al tanto de las nuevas figuras que forman parte de la pantalla chica en programas que están dando la hora y también de los escándalos. “Estos chicos creen que la vida no va a pasar. Cuando uno tiene 20 o 30, tú ves los 60 o los 70 tan lejano y no sabes que cuando volteas se acaba todo, como la pandemia que nos encerró a todos (...). Piensan que el escándalo da plata, que te contratan. A mí me han dicho: ‘Haz algún escándalo para que te contraten’”, comenta.

Olga Zumarán se muestra en contra de los escándalos mediáticos para generar rating en la TV. Foto: Olga Zumarán/ Instagram

Olga Zumarán les aconseja “que pisen tierra, que trabajen, que estudien, que ahorren su plata; no que estén con los carros del año”. Asimismo, señala que sí pueden divertirse, pero con conciencia: ”Uno tiene que tener cierto manejo porque ahí se daña mucho la salud mental”.

Feliz con el regreso de “Al fondo hay sitio” y el estreno de “Hasta que nos volvamos a encontrar”

Como se recuerda, Zumarán dio vida en 2010 a Yolanda Arriola, la pareja de Peter en “Al fondo hay sitio” durante varios capítulos. Por ello, al preguntarle cómo se siente del regreso de esta producción que fue la favorita de los peruanos por siete años, se muestra contenta.

“Si me llaman, yo voy porque les tengo mucho cariño. Le tengo mucha admiración a Gigio Aranda, que es el escritor, lo quiero mucho. A mí me da mucha alegría porque va a dar trabajo y los actores se verán beneficiados (...). Uno se va haciendo amiga con las personas que trabajas muchos años, conozco a las esposas, a los hijos, me dicen tía los hijos de Efraín (Aguilar)”, comenta.

También reacciona así cuando se le pregunta su opinión por el estreno de la cinta “Hasta que nos volvamos a encontrar”. “Me parece estupendo una película peruana con Stephanie Cayo, que es una gran actriz, su mamá es mi amiga. Hay que desearle lo mejor y también felicitar a Bruno Ascenzo. Sé que ha habido críticas, pero hay que tomarlo como críticas constructivas. Él es joven, recién está comenzando, nadie es un capo desde el principio”, añade.

Ahora se encuentra a la espera de la película en la que participó “Sugar en aprietos” y revela que se alista para trabajar en una nueva: “Aún no me dan los libretos, no sé si este año o el próximo, de terror o ciencia ficción, me han dicho”. La flamante figura de belleza peruana no le cierra las puertas a regresar al teatro o a la televisión, mientras tanto se enfoca en su programa “Desde casa con Olga Zumarán”, emitido los viernes a la 1.00 p. m. por el Facebook de los productos Teoma.