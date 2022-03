“Me voy como llegué: sin prisas”: así fue el último concierto José Luis Perales en Lima

La tercera fue la vencida. Después de postergar unas dos veces su concierto de despedida en Lima debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, el cantante español José Luis Perales pudo decir adiós a su público peruano en el Plaza Arena del Jockey Club del Perú. “Muchas gracias y bienvenidos a una noche de música y encuentro, que, por cierto, ya era hora de un encuentro”, dijo el cantante que nunca soñó con ser cantante.

“No quiero despedirme con una despedida. Ni quiero una promesa cargada de mentiras. No creo en los abrazos, vacíos de ternura. Y creo en el regreso que no regresa nunca. Hoy quiero despertarme vestido de esperanza, radiante de alegría y limpia la mirada. Hoy le pido a la noche que me regale un día y una nueva balada para una bienvenida, para una bienvenida”, cantó Perales Morillas antes de que el público lo interrumpiera con fuertes aplausos y profundos suspiros.

Después de “Balada para una bienvenida”, el español de 77 años entonó “Me llamas” (1979), uno de sus mayores éxitos. El público, que había llegado al escenario de Surco desde las 5.00 p. m., cantó con su ídolo desde la primera estrofa, pero con el coro se desató la locura. “Y te has pintado la sonrisa de carmín/ Y te has colgado el bolso que te regaló/ Y aquel vestido que nunca estrenaste/ Lo estrenas hoy/ Y sales a la calle/ Buscando amor”.

“Sí”, “Cosas de doña Asunción”, “Celos de mi guitarra” (1973, su primer hit), “Quisiera decir tu nombre”, “El amor”, “Y te vas” fueron las canciones que José Luis Perales no pudo dejar fuera del setlist que eligió para este concierto de despedida en Lima, como parte de su su gira “Baladas para una despedida -tour final”, que lo llevará a otras partes del mundo.

“Tengo que contarles un secretillo… Pero no se lo contéis a nadie: yo no quería ser cantante. Yo lo que hacía hace unos cuantos años era escribir, por puro placer, allá en los campos, en mi tierra, escuchando a los pájaros, escuchando a las musas cuando querían decirme algo al oído. Afortunadamente me trataron muy bien”, recordó el artista que escribió su primera canción a los 16 años en Sevilla, pero que no la grabó y que se rehúsa a cantarla, ni siquiera a su mujer. Acto seguido, contó, ante unas 6.000 personas, que cumplió su sueño de que algún cantante importante interpretara una de sus canciones.

“Pero cuando yo escribía esas canciones pensaba: ‘Ojalá, alguna vez, algún cantante importante, de esas grandes voces que hay, ojalá grabara una de mis canciones’. Y un día pasó ese pequeño milagro y llegó el grupo Mocedades, nada menos, a solicitarme una canción. Era esta…”, expresó Perales, quien si no hubiese sido músico, se hubiera convertido en un arqueólogo. Luego sonó “Le llamaban loca” (1990). “Y los muchachos del barrio le llamaban loca/ Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron: ‘Ven’/ Y ella gritó: No, señor, ya lo ven, yo no estoy loca/ Estuve loca ayer, pero fue por amor”.

Show acústico

Segundos después sonaron los primeros acordes de “Porque te vas”, canción que se hizo famosa en la voz de la hispano-británica Jeanette, que fue incluida en el filme “Cría cuervos” (1975) y que, según él, le abrió las puertas al mundo. También cantó “Creo en ti”, tema que compuso junto a Miguel Bosé, y “Frente al espejo”, que se volvió un éxito en la voz de Raphael, a quien José Luis Perales le ha compuesto unas 30 canciones. Este último lo hizo a su modo, sin sus músicos, sentado solo con su guitarra. “Ustedes verán que cuando toco la guitarra no soy Paco de Lucía, pero así es como hago siempre mis canciones”.

Acto seguido, sonó “Qué pasará mañana”, también en versión acústica. “Me miras/ y el universo de tus ojos me lo cuenta todo/ Me hablas/ y me preguntas al oído si te quiero un poco”, cantó frente a un público variado, de diversas edades, pero todos con las mismas ganas de disfrutar de su último concierto en Lima, a menos que luego cambie de opinión. Luego confesó: “Muchas gracias, ha sido un placer escucharos con una canción que, os debo confesar, es la primera vez que la he cantado en público. Gracias por ayudarme a hacerla”. Siguieron “Hoy me acordé de ti”, “Melodía perdida”, “Canción de otoño”, “Ella y él” y “Gente maravillosa”, inspirada en las cartas de amor que se mandan los adolescentes.

Su canción favorita

No pudo faltar “Que canten los niños”, un homenaje a las aldeas SOS. Hace unas semanas, José Luis Perales confesó que quería grabar el videoclip de esa canción en Machu Picchu, pero no se hizo porque es “un sitio sagrado”. “Es mi canción más querida, me inspiraron unos pequeños de Aldeas Infantiles SOS. Los conocí en un país de América y desde entonces sigo pensando que necesitan de la ayuda de todos nosotros (…) Esos que están pasándola verdaderamente mal, esos que están muriendo de más. Para todos los niños que necesitan nuestro cariño, al menos vamos a cantarla, si la conocéis”, dijo ante la atenta mirada de sus fans, que lo siguen desde hace cinco décadas.

“Como saben, esta es mi última gira. Me despido de los escenarios, pero no os vais a librar tan fácilmente de mí, porque lo que voy a hacer es seguir escribiendo canciones para vosotros”, dijo el español en medio de los aplausos. “Hace tiempo que lo sigo pensando y creo que es el momento de irme a casa, de recordaros y llevaros en el corazón. De verdad, esta noche ha sido muy hermosa para mí. Espero que también para vosotros”, manifestó antes de cantar “Una balada para una despedida”.

“Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós/ Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón/ Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris/ Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz”, entonó.

Último adiós

Hora y media después de enamorar a sus fanáticas con poesía pura, las luces se apagaron y los músicos se fueron del escenario junto a su líder. Algunos no se movieron de su lugar pese a que ya eran las 10.30 p. m. y el frío se intensificaba. Otros aprovecharon para acercarse al escenario y ver de más cerca al grande de Castejón. Después de aclamar su nombre por algunos minutos, el intérprete regresó para unas cuatro canciones más.

Sonaron sus grandes éxitos: “Un velero llamado libertad”, “¿Y cómo es él?” y “Te quiero”. Aunque el público sabía que no faltaba nada para el final, seguían pidiendo más. Ahora sí, el gran José Luis Perales dijo adiós con “Me iré calladamente”, con el que dio a entender que prefiere despedirse ahora que aún tiene voz antes que irse en el ocaso de su carrera.

“Me iré calladamente/ Como llegué un día/ Me llevaré conmigo/ Un cuerpo de guitarra/ Y algún aplauso preso entre mis puños/ Y alguna que otra herida en el alma/ Me iré calladamente/ Sin lágrimas ni dudas/ Sin palabras/ Tan solo mi equipaje/ Y el polvo del camino hasta mi casa”, cantó. Y así fue, y ojalá no sea para siempre.