Coldplay sorprende al interpretar “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra en concierto

¡Lo hizo de nuevo! Coldplay empezó su gira mundial “Music of the spheres” y no ha dejado de sorprender a los asistentes en cada país que pisa. La banda liderada por Chris Martin está demostrando el gran cuidado e importancia que le dan a los recintos que se presentan.

Esta vez le tocó al público de República Dominicana. La agrupación británica tocó en el Estadio Olímpico de Santo Domingo ante una multitud de aproximadamente unas 30.000 personas y se robó el corazón de todos los fans que se dieron cita para aquel concierto.

¿Qué ocurrió? Resulta que Chris Martin, líder Coldplay, rindió tributo a música dominicana interpretando “Bachata Rosa”, una de las canciones más emblemáticas de Juan Luis Guerra. Con solo guitarra en mano, el cantante de 45 años demostró que su español está mejorando.

PUEDES VER: Chris Martin declaró que Coldplay dejará de hacer nuevos discos en 2025

Ante esto, los fans del grupo no dejaron de gritar y aplaudir por el gran detalle de esta famosa banda.

Coldplay utiliza lenguaje de señas para su concierto

El pasado 19 de marzo, Coldplay brindó un concierto en Costa Rica e invitó a un grupo de personas con discapacidad auditiva, quienes disfrutaron del show, ya que la banda usó el lenguaje de señas para la canción “Something just like this”.

¿Cuándo se presentará Coldplay en Perú?

Tras seis años de ausencia, Coldplay regresa a Perú con su gira “Music of the spheres”. El concierto está programado para el 20 de setiembre en el Estadio Nacional. Las entradas están agotadas.