Yiddá Eslava a Julián Zucchi luego de trabajar juntos en “Yo soy”: “Por muchos proyectos más”

¡Siempre unidos! Yiddá Eslava acudió a sus redes sociales para agradecer la oportunidad de haber sido convocada para formar parte de la mesa de jurado de “Yo soy, nueva generación”. Tras el final del programa, el último viernes 18 de marzo, la ex chica reality no dudó en elogiar el desempeño de su esposo, Julián Zucchi.

Los esposos fueron jales del nuevo formato del reality de imitación, donde se vieron sorprendidos por el talento de los concursantes. Ambos expresaron una serie de recomendaciones para que los niños y adolescentes perfeccionen su participación.

Esta vez, la actriz mencionó lo orgullosa que se siente del argentino luego de haber trabajado juntos en “Yo soy”. “¡Juntos! Hoy termina un reto más en nuestras carreras, qué lindo que la vida nos siga dando oportunidad de compartir escenarios. Te amo, respeto y valoro. Soy tu eterna fan, digan lo que digan, amo ser tu compañera, amiga, socia y esposa. Por muchos, muchos años y proyectos más juntos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Yiddá Eslava feliz de trabajar con Julián Zuchi. Foto: Yiddá Eslava/Instagram.

Esposos en desacuerdo por críticas a participante de “Yo soy”

Un tenso momento se vivió en el set de Latina TV luego de que Julián Zucchi se mostrara en desacuerdo con las críticas de Yiddá Eslava a Oscar Solís, imitador de Pedro Infante. “Cuando abría te veía tomando aire y saliendo del personaje. Hoy sufrías”, mencionó la artista. “No estoy de acuerdo. No lo vi sufrir por el canto, lo vi interpretar”, detalló el argentino. “Mejoró mucho su voz. No coincido con mi compañera”, agregó.

Yiddá Eslava fue hospitalizada por crisis alérgica

A través de las redes sociales, la ex chica reality contó que estuvo internada en una clínica por un grave problema de salud. “Ya estoy mejor. He tenido una reacción alérgica por consecuencia del clima maravilloso. Estoy con el sistema inmunológico bastante deteriorado y he tenido una de las crisis alérgicas fregadas en las que se me cierra el pecho y he terminado en emergencia, he estado súper mal”, relató.