Adolfo Aguilar sobre su retorno a la conducción de “Yo soy”: “Siempre hay talento que descubrir”

¡Todos vuelven! Adolfo Aguilar sorprendió al aparecer en el video promocional de “Yo soy 10 años: duplas perfectas” para retomar su puesto de conductor del reality de imitación. El programa inicia este sábado 19 de marzo a las 8.30 p. m., a través de las pantallas de Latina Televisión. Ante su esperado regreso, el actor reveló por qué decidió alejarse del formato.

“Me fui a de ‘Yo soy’, básicamente de la televisión, porque no me daba el tiempo para hacer cine , que es lo que a mí me gusta, y los requerimientos de un programa diario son bien demandantes, por eso me fui”, reveló en entrevista para Trome.

En esa misma línea, reflexionó sobre la primera temporada del concurso y cómo este ha logrado a mantenerse al aire. “Soy el conductor del programa, digamos; luego aparecieron los demás”, mencionó a manera de broma. “Pero sí es un lindo programa y a mí me encanta. Yo siempre comparo a ‘Yo soy’ como un ‘Trampolín a la fama’”, porque el talento no se acaba, esa es la verdad. Siempre hay nuevas caras, personas que descubrir” , añadió.

PUEDES VER: Adolfo Aguilar revela que fue pareja de un integrante de Menudo durante 5 años

Productor orgulloso del éxito de su unipersonal

“¿Por dónde salgo?” fue el unipersonal que ha llenado de orgullo a Adolfo Aguilar, ya que logró cumplir su objetivo respecto a los asistentes a su show. “Mi mensaje siempre tuvo como objetivo motivar a los demás a reconciliarse con su identidad y creo que, de alguna manera, he conseguido que esto suceda. Ese es mi mayor premio”, indicó a El Popular.

Adolfo Aguilar tras su unipersonal retomará sus proyectos en el cine y televisión. Foto: Adolfo Aguilar/Instagram.

Adolfo Aguilar anuncia su regreso a “Yo soy”

En el video promocional de “Yo soy” anunciaron el retorno de dos integrantes históricos del programa: Maricarmen Marín y Adolfo Aguilar. La cantante vuelve para formar parte de la mesa de jurado al lado de Jorge Henderson, Mauri Stern y Katia Palma; mientras que el actor presentará el reality junto a Karen Schwarz. “Juntos, como hace 10 años, regreso a mi casa”, expresó.