Deysi Araujo habría perdonado al juez y este le envió una carta notarial a Magaly Medina

Deysi Araujo y Jackson Torres Díaz tuvieron un romance; sin embargo, esta semana Magaly Medina transmitió un informe en el que mostraría la verdadera situación sentimental del juez. Según esta nota, Jackson Torres estaría casado con otra mujer desde el mes de noviembre del 2021.

Además, la popular ‘Urraca’ mostró unas capturas de pantalla en donde se lee una conversación entre Jackson Torres y Ariana Menor, una mujer a quien el juez estaría cortejando.

“A él lo conocí en una audiencia (…) Él tenía el número de mi mamá y le comenzó a hablar de mí, hasta que se dio una salida el 14 de febrero. Fuimos al cine, fuimos a cenar, me regaló chocolates, unas rosas. Hace poco fuimos a un concierto y me compró las entradas”, detalló.

¿Qué hizo Jackson Torres para defenderse?

Luego de estas evidencias, Deysi Araujo decidió “dar un paso al costado” y terminar su relación con Jackson Torres. Sin embargo, el juez decidió conversar con la exvedette sobre el tema y enviarle una carta notarial a Magaly Medina para que se retracte ante lo dicho en su programa.

Jackson Torres envía una carta notarial a Magaly Medina. Foto: Instagram.

Al parecer, Deysi habría perdonado a Torres, ya que, luego de esta publicación en redes sociales, la modelo habría reposteado un contenido de él a través de su cuenta en Instagram en señal de confianza.

Magaly Medina aconseja a Deysi Araujo

La periodista opinó sobre la situación sentimental de Deysi Araujo y el juez, luego de que este le fuera infiel con otra mujer. Magaly Medina reveló que la animadora se habría reunido con Jackson Torres después de descubrirlo cortejando a una modelo. “Ahora, me dice mi reportero que está afuera de la casa de Deysi, que el tremendo juez está con ella adentro. Le debe estar pidiendo disculpas (…) No creo que nadie le tome el pelo, a menos que ella quiera. Hombres. Si habrá confianza... Hay que averiguar bien, Deysi, que no te vean la cara pues”, indicó.