Pete Davidson se tatuó el nombre de Kim Kardashian en el pecho

Si bien Kim Kardashian y Kanye West siguen protagonizando tensos momentos en redes sociales, es Pete Davidson quien tiene feliz a la protagonista de “Keeping up with the Kardashian”. La estrella de SNL, quien emocionó a los seguidores de la dueña de Skims al oficializar su romance hace un par de meses, dejó en evidencia un nuevo tatuaje en el pecho que dice “KIM”.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre el nuevo tatuaje de Pete Davidson?

Durante la última edición del show de Ellen Degeneres, Kim Kardashian se presentó como la invitada especial. Dentro de la lista de temas que tocaron, la popular conductora felicitó a la empresaria por hacer oficial su relación con Pete Davidson, ya que subieron su primera foto juntos en redes. Además, le preguntó cómo se sentía con respecto al nuevo tatuaje de su novio, en el que se lee “KIM”.

“No es un tatuaje, en realidad es una marca. Él quería hacer algo que fuera realmente diferente. Eso es lo que hace la gente del tatuaje, ¿verdad? Se hacen tatuajes de lo que está pasando en su vida, así que yo estaba como, ‘¿Es especial?”, respondió la celebridad.

Además, reveló que su novio desea borrarse otros tatuajes que se hizo previamente: “Está en el proceso de deshacerse de los tatuajes en el brazo y en el cuello”. Según la protagonista de “Keeping up with the Kardashians”, el comediante le dijo que mantendrá el diseño que lleva su nombre. “No quiero poder deshacerme de él ni taparlo, solo lo quería allí como una cicatriz en mí”, fue la respuesta de la estrella de SNL de acuerdo a lo dicho por Kardashian.

¿Cómo se supo de este tatuaje?

Recordemos que se hicieron virales los mensaje que Pete Davidson y Kanye West compartieron durante el pasado fin de semana. Al parecer, el protagonista de “The king of Staten Island” le exigió al rapero que dejé de hablar sobre él y su novia.

En las conversaciones, se puede leer: “Hola, es ‘Skete’. ¿Puedes tomarte un segundo y calmarte? Son las 8.00 a. m. y no tiene por qué ser así. Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que ella hace por esos niños es increíble y tienes mucha suerte de que ella sea la mamá de tus hijos. He decidido que no voy a dejar que nos trates de esta manera nunca más y que me harté de estar callado. Madura”.

Pete Davidson defiende a Kim Kardashian de Kanye West. Foto: Instagram Dave Sirus

Más adelante en la conversación, Davidson le envió una foto al intérprete de “Praise God” en el que tenía el pecho descubierto. Por ello, se le pudo ver pro primera vez el tatuaje que dice “KIM”.